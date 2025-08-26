Kolejne narzędzia Google nauczyły się polskiego. To dobre wieści

Tekst pisany nie wchodzi Ci do głowy tak dobrze jak prezentacje wideo czy podkasty audio? W takim razie może ucieszyć Cię informacja, że NotebookLM firmy Google zyskuje wreszcie w naszej części świata możliwość tworzenia materiałów audio i wideo po polsku na podstawie zgromadzonych przez Ciebie informacji.

NotebookLM wprowadza podsumowania wideo po polsku

Aplikacja NotebookLM to cyfrowy notatnik firmy Google, którego jednym z fundamentów jest sztuczna inteligencja. Umożliwia tworzenie notatek i zbieranie materiałów, a do tego jest w stanie podsumowywać zgromadzone informacje w formie tekstowej, dźwiękowej (Audio Overviews) oraz wideo (Video Overviews).

Firma Google poinformowała, że funkcja Video Overviews została wreszcie udostępniona globalnie, w ponad 80 różnych językach. Co z naszej perspektywy kluczowe, na liście znajduje się także język polski.

– Nieważne, czy jesteś studentem przeglądającym godziny nagrań z wykładów, badaczem analizującym prezentację akademicką w poszukiwaniu kluczowych ustaleń, czy dociekliwym umysłem, próbującym nauczyć się nowej umiejętności ze skomplikowanego samouczka, funkcja Video Overviews oferuje zwięzły, łatwy do zrozumienia film w preferowanym języku – podsumowuje firma Google na swoim blogu.

Pełnometrażowe podsumowania audio w NotebookLM teraz także w innych językach niż angielski

W tym samym wpisie amerykański gigant chwali się rozszerzeniem funkcji Audio Overviews. Do tej pory – poza językiem angielskim – była ona ograniczona do krótkich klipów dźwiękowych. Teraz jednak w każdym z ponad 80 języków możecie uzyskać pełnometrażowy podkast wygenerowany przez sztuczną inteligencję, pełny szczegółów i syntetyzujący informacje z różnych źródeł. Oczywiście w razie czego nadal możesz skorzystać ze skróconego przeglądu informacji.

Audio Overviews w NotebookLM obsługują już inne języki niż angielski (źródło: Google)

Aktualizacja NotebookLM, wprowadzająca obie te zmiany, została już oficjalnie udostępniona. W nadchodzących tygodniach będzie stopniowo trafiać do użytkowników na całym świecie.

Na koniec przypomnę jeszcze tylko, że NotebookLM jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, a także jako aplikacja na urządzenia z systemem Android (pobierz ze Sklepu Google Play) oraz iOS (pobierz ze sklepu Apple App Store).