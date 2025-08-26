Google logo budynek
fot. Allen Boguslavsky/Pexels
Aplikacje

Kolejne narzędzia Google nauczyły się polskiego. To dobre wieści

Wojciech Kulik·
Strona główna
Oprogramowanie
Aplikacje
Kolejne narzędzia Google nauczyły się polskiego. To dobre wieści

Tekst pisany nie wchodzi Ci do głowy tak dobrze jak prezentacje wideo czy podkasty audio? W takim razie może ucieszyć Cię informacja, że NotebookLM firmy Google zyskuje wreszcie w naszej części świata możliwość tworzenia materiałów audio i wideo po polsku na podstawie zgromadzonych przez Ciebie informacji.

NotebookLM wprowadza podsumowania wideo po polsku

Aplikacja NotebookLM to cyfrowy notatnik firmy Google, którego jednym z fundamentów jest sztuczna inteligencja. Umożliwia tworzenie notatek i zbieranie materiałów, a do tego jest w stanie podsumowywać zgromadzone informacje w formie tekstowej, dźwiękowej (Audio Overviews) oraz wideo (Video Overviews).

Firma Google poinformowała, że funkcja Video Overviews została wreszcie udostępniona globalnie, w ponad 80 różnych językach. Co z naszej perspektywy kluczowe, na liście znajduje się także język polski.

Nieważne, czy jesteś studentem przeglądającym godziny nagrań z wykładów, badaczem analizującym prezentację akademicką w poszukiwaniu kluczowych ustaleń, czy dociekliwym umysłem, próbującym nauczyć się nowej umiejętności ze skomplikowanego samouczka, funkcja Video Overviews oferuje zwięzły, łatwy do zrozumienia film w preferowanym języku – podsumowuje firma Google na swoim blogu.

Pełnometrażowe podsumowania audio w NotebookLM teraz także w innych językach niż angielski

W tym samym wpisie amerykański gigant chwali się rozszerzeniem funkcji Audio Overviews. Do tej pory – poza językiem angielskim – była ona ograniczona do krótkich klipów dźwiękowych. Teraz jednak w każdym z ponad 80 języków możecie uzyskać pełnometrażowy podkast wygenerowany przez sztuczną inteligencję, pełny szczegółów i syntetyzujący informacje z różnych źródeł. Oczywiście w razie czego nadal możesz skorzystać ze skróconego przeglądu informacji.

Audio Overviews w NotebookLM
Audio Overviews w NotebookLM obsługują już inne języki niż angielski (źródło: Google)

Aktualizacja NotebookLM, wprowadzająca obie te zmiany, została już oficjalnie udostępniona. W nadchodzących tygodniach będzie stopniowo trafiać do użytkowników na całym świecie.

Na koniec przypomnę jeszcze tylko, że NotebookLM jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, a także jako aplikacja na urządzenia z systemem Android (pobierz ze Sklepu Google Play) oraz iOS (pobierz ze sklepu Apple App Store).

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas