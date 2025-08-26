Google wyciągnie od ludzi jeszcze więcej pieniędzy

W sieci pojawia się coraz więcej informacji o rozwoju inteligentnego domu w wydaniu Google. Nowe urządzenia to nie wszystko, co zaplanował technologiczny gigant.

Inteligentny dom Google – wiele zmian na horyzoncie

Google Nest jest rodziną urządzeń z kategorii smart home. W linii tej znajdziecie głośniki, wyświetlacze multimedialne, a także termostaty, urządzenia sieciowe, kamery wewnętrzne i zewnętrzne czy inteligentne dzwonki do drzwi. Technologiczny gigant z Mountain View dość rzadko wzbogaca swoje portfolio o kolejne sprzęty i wprowadza zmiany w obecnych urządzeniach. Wygląda jednak na to, że przyszedł czas na rewizję oferty.

W zeszłym tygodniu, podczas wydarzenia Made by Google, uchylono rąbka tajemnicy na temat Gemini for Home, czyli wersji domowego chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Bot ma lepiej rozumieć język naturalny użytkownika w porównaniu do Asystenta Google, a także oferować lepsze, dokładniejsze i bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi na zadawane mu pytania. Ponadto miałby obsłużyć bardziej zaawansowane komendy dotyczące zarządzania urządzeniami z kategorii smart home.

Gemini for Home w urządzeniach domowych to nie wszystko, nad czym w ostatnim czasie pracowało Google. Z czasem do listy sprzętów Nest dołączy inteligentny głośnik domowy, o którym już nieco wspominaliśmy przy okazji wydarzenia Made by Google. To jednak wciąż nie koniec nowości.

Nowy głośnik Google Nest (źródło: Android Headlines)

Nowe urządzenia Google Nest (wreszcie) trafią na rynek

Linia urządzeń Google Nest wzbogaci się o nowe kamery i dzwonek do drzwi. Nest Cam Indoor trzeciej generacji prawdopodobnie będzie sprzedawana w trzech kolorach – Snow (śnieżnym), Berry (jagodowym), Hazel (orzechowym). Model ten obsłuży Gemini i zaoferuje nagrania w rozdzielczości do 2K (poprzednia generacja z 2021 roku ma rozdzielczość 1080 pikseli). Ponadto zapewni możliwość 6-krotnego powiększenia, kadrowania obrazu i obejrzenia podglądu do trzech godzin wstecz.

Kamera wewnętrzna Google Nest Cam Indoor 3. gen (źródło: Android Headlines)

Z kolei zewnętrzna kamera Nest Cam Outdoor drugiej generacji to model przewodowy, który najpewniej będzie sprzedawany w kolorze Snow (śnieżnym) oraz Hazel (orzechowym). Sprzęt ten zaoferuje rozdzielczość 2K HDR, 6-krotny zoom i możliwość obejrzenia klipów z trzech godzin wstecz.

Kamera zewnętrzna Google Nest Cam Outdoor 2. gen (źródło: Android Headlines)

Google ma zamiar wprowadzić też na rynek przewodowy dzwonek Nest Doorbell trzeciej generacji. Podobnie jak kamery, tak i ten sprzęt ma być oferowany w kolorze Snow (śnieżnym) oraz Hazel (orzechowym). Dodatkowo na liście wariantów kolorystycznych znajdzie się kolor Linen (lniany). W nowym dzwonku Google wdroży również funkcję podsumowania zarejestrowanych zdarzeń opartą na Gemini, dzięki czemu nic nie umknie oku domowników.

Dzwonek do drzwi Google Nest Doorbell 3. gen (źródło: Android Headlines)

Nowa subskrypcja Google Home Premium (Advanced)

Okazuje się również, że nie tylko zmiana Asystenta Google na Gemini będzie rewolucją. Google chce zastąpić subskrypcję Nest Aware usługą „Google Home Premium”, a także wdrożyć nowy plan o nazwie „Google Home Premium Advanced”.

Na ten moment nie są jednak znane szczegóły i ceny żadnego z planów. Można się domyślać, że ta rozszerzona wersja wyciągnie nieco więcej pieniędzy od użytkowników, oferując np. zaawansowane funkcje AI.

Warto zaznaczyć, że aktualnie nie można korzystać z usługi Nest Aware w Polsce. Może to też się jednak wreszcie zmieni?