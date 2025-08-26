Dzięki temu sprawisz, że Twój smartwatch będzie działał dłużej

Google pochyliło się nad swoim sklepem Play dla urządzeń z Wear OS oraz systemem Android na smartfony i wprowadza w nich zmiany. Dzięki nim Wasze urządzenia mają być bezpieczniejsze i działać dłużej.

Twój smartwatch będzie mógł działać dłużej. Albo krócej. Twoja decyzja

Smartwatche to coraz częściej wybierane urządzenia. Nie są to alternatywy dla smartfonów, ale ich świetne uzupełnienie. Spora część z nich wymaga codziennego ładowania, jednak rozładowywanie się akumulatora zegarka nie zawsze zależne jest od producenta lub sposobu używania.

Zdarza się, na szybkość wyczerpywania się akumulatora oraz jego żywotność wpływ mają wybierane przez użytkowników tarcze zegarka. Do tej pory posiadacz smartwatcha mógł mieć spory problem w stwierdzeniu, czy wybierana przez niego tarcza będzie powodowała szybsze rozładowywanie.

Rozwiązaniem tego problemu może być nowa funkcja, wdrażana przez Google w sklepie Play. Opcja trafia do najnowszej wersji sklepu (oznaczonej numerem 47.7) przeznaczonego na smartwatche z systemem Wear OS. Użytkownicy zobaczą nowe komunikaty przy tych tarczach zegarka, które mogą wywierać negatywny wpływ na żywotność akumulatora.

Dzięki temu będą mogli omijać prądożerne tarcze lub świadomie podjąć decyzję o pobraniu takiej, licząc się z krótszym czasem pracy zegarka.

Smartfony z Androidem będą bezpieczniejsze dzięki nowej weryfikacji programistów

Google zaplanowało też kolejne zmiany na smartfonach z Androidem. Dotychczas zainstalowanie wybranych apek ze źródeł innych niż sklep Play nie było problematyczne. To jednak nie zawsze okazywało się bezpieczne, bo użytkownicy przypadkowo mogli pobrać i zainstalować na swoich urządzeniach złośliwe oprogramowanie.

Cyberprzestępcy sprytnie wykorzystywali anonimowość, udając deweloperów. Dlatego też technologiczny gigant z Mountain View wprowadza nową warstwę zabezpieczeń w formie weryfikacji programisty. Już od 2026 roku system Android na certyfikowanych urządzeniach będzie wymagał instalacji aplikacji zarejestrowanych wyłącznie przez zweryfikowanych deweloperów.

Proces ma być maksymalnie usprawniony. Google obecnie zajmuje się tworzeniem nowej Konsoli Programisty Androida, która przeznaczona jest wyłącznie dla deweloperów udostępniających swoje aplikacje poza sklepem Play. Przedsiębiorstwo zaznacza, że programiści amatorzy i studenci również zyskają dostęp do osobnego konta w nowo tworzonej konsoli.

W październiku 2025 roku rozpocznie się udostępnianie konsoli w ramach wczesnego dostępu, a zaproszenia mają być przesyłane stopniowo. Już w marcu 2026 roku Google planuje rozpoczęcie weryfikacji dla wszystkich programistów, natomiast we wrześniu 2026 roku weryfikacja ta stanie się obowiązkowa w wybranych krajach (Brazylia, Indonezja, Singapur, Tajlandia). Od 2027 roku nowe wymogi mają być stopniowo wdrażane na całym świecie.