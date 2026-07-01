Orange zaskoczył bardziej niż ceny paliwa. Konkurencja musi mieć się na baczności

Orange spuścił prawdziwą bombę. Operator rzuca wyzwanie bardziej doświadczonej konkurencji, jednak jego ugruntowana pozycja w Polsce może pomóc mu z nią rywalizować. Czy wygrać – niekoniecznie, ale na pewno mogą na tym skorzystać klienci.

Orange uruchamia Orange Market

Orange prowadzi swój sklep internetowy już od długiego czasu, ale dziś ogłosił, że uruchamia Orange Market, czyli platformę marketplace, za pośrednictwem której swoje produkty mogą oferować również inni sprzedawcy.

Na ten moment dostępnych jest ponad tysiąc produktów od czterech zaufanych partnerów handlowych. W Orange Market klienci znajdą m.in. elektronikę użytkową (w tym komputery, laptopy, tablety i smartwatche), sprzęt RTV i AGD oraz smart home i IoT, a także urządzenia gamingowe i akcesoria sportowe.

Operator deklaruje, że w kolejnych miesiącach za pośrednictwem jego marketplace zaczną sprzedawać kolejni partnerzy, a ponadto oferta Orange Market rozszerzy się o kolejne kategorie i tysiące nowych produktów.

Chcemy stopniowo rozwijać tę ofertę, zapewniając klientom coraz większy wybór i komfort zakupów online przy zachowaniu standardów, z których znana jest marka Orange. Jolanta Dudek, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego Orange Polska

Produktami dostępnymi w Orange Market powinni szczególnie zainteresować się klienci operatora, ponieważ zyskają oni dostęp do dedykowanych promocji w ramach Strefy Korzyści.

Orange informuje, że jest odpowiedzialny za zapewnienie klientom „wygodnego i bezpiecznego środowiska zakupowego”, natomiast za ofertę, realizację zamówień, obsługę klienta oraz dostawę odpowiadają już bezpośrednio partnerzy handlowi.

Orange Market jest dostępny pod adresem market.orange.pl.

Allegro i inne platformy e-commerce powinny mieć się na baczności. Nie mogą zignorować Orange Market

Choć działalność operatorska wciąż stanowi trzon działalności Orange, to firma od lat nie ogranicza się wyłącznie do niej. W przeszłości oferowała również bankowość oraz sprzedaż energii pod własną marką, ale dziś już tego nie robi – projekt Orange Finanse zakończono w 2018 roku, a w 2025 roku Fortum przejęło Orange Energia.

Mimo to operator nadal próbuje rozwijać „poboczne biznesy” – w grudniu 2025 roku uruchomił usługę Ubezpiecz z Orange, za pośrednictwem której można porównać i kupić różne ubezpieczenia. Dziś natomiast ogłoszono start Orange Market, czego konkurencja nie powinna zbagatelizować.

Bo choć dziś oferta jest relatywnie uboga, to z czasem ma być sukcesywnie rozszerzana, co może skłonić kolejne osoby do zrobienia zakupów właśnie na Orange Market. Szczególnie że zachęcać mają do tego „specjalne oferty” dla klientów operatora. Jego rozpoznawalność i renoma również może przysporzyć popularności temu marketplace.

Raczej trudno oczekiwać, że stanie się jednym z największych graczy e-commerce, ponieważ konkurencja jest coraz większa (nawet TikTok uruchomił TikTok Shop w Polsce w czerwcu 2026 roku) ale na pewno ma szanse odnieść sukces. Czy jednak faktycznie to się uda – czas pokaże.

Przy okazji warto wspomnieć, że to nie jedyne zaskakujące posunięcie w ostatnim czasie, ponieważ od czerwca 2026 roku Media Expert oferuje również… wyjazdy zagraniczne. Zaledwie miesiąc wcześniej, w maju 2026 roku, Allegro uruchomiło platformę Allegro Wakacje z podobną ofertą.