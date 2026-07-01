mPay straciło zezwolenie na świadczenie usług płatniczych. Co to oznacza dla klientów?

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o cofnięciu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych przez mPay. Spółka wydała oświadczenie, w którym zapewnia klientów, że mimo to wciąż będą mogli korzystać z wybranych usług.

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez mPay

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż jednogłośnie podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na świadczenie przez mPay usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Jako uzasadnienie podano, że spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego w związku z tym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Podjęta przez KNF decyzja jest natychmiast wykonalna.

mPay ma zaprzestać świadczenia określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego usług płatniczych z chwilą doręczenia decyzji, a ponadto – do 30 września 2026 roku – rozwiązać:

stosunki prawne wynikające ze wszystkich zawartych z użytkownikami usług płatniczych umów o świadczenie przez nią usług płatniczych, zaspokajając w sposób przewidziany prawem wszelkie roszczenia z tego tytułu,

wszelkie inne umowy zawarte z kontrahentami innymi niż użytkownicy usług płatniczych, w tym z agentami oraz podmiotami, o których mowa w art. 86 ustawy o usługach płatniczych, które związane są – w sposób pośredni lub bezpośredni – ze świadczeniem usług płatniczych.

Ponadto mPay zostało zobowiązane – najpóźniej do 30 września 2026 roku – do umożliwienia posiadaczom rachunków płatniczych i posiadaczom instrumentów płatniczych dokonania z tych rachunków oraz z tych instrumentów wypłat środków lub transferów na rachunki płatnicze prowadzone przez innych dostawców usług płatniczych, wskazane przez posiadaczy.

mPay zapewnia, że użytkownicy wciąż będą mogli korzystać z wybranych usług

W wydanym oświadczeniu mPay informuje, że decyzja, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, opiera się na zastrzeżeniach dotyczących stabilnego zarządzania działalnością płatniczą w ubiegłych okresach sprawozdawczych. Przekazano też, że nowy zarząd niezwłocznie podjął proaktywny dialog z regulatorem oraz inicjuje formalną procedurę mającą na celu ponowne rozpatrzenie sprawy w przewidzianym toku instancyjnym.

W oświadczeniu spółka zapewnia też, że koncentruje się na pełnym zabezpieczeniu interesów użytkowników oraz restrukturyzacji modelu biznesowego i deklaruje, że

wszelkie usługi biletowe i związane z regulowaniem opłat parkingowych, a także inne usługi prowadzone w modelu ograniczonej sieci akceptacji są i będą świadczone w sposób ciągły oraz w pełni niezakłócony.

Przyszłość mPay ma być niezagrożona, ponieważ dzięki wsparciu stabilnych inwestorów dysponuje solidnym zapleczem finansowym i organizacyjnym. Podjęto też konkretne kroki eliminujące historyczne uchybienia powołując nowy zarząd oraz dokonując dokapitalizowania spółki.

W kontekście mPay warto przypomnieć, że w kwietniu 2026 roku aplikacja mPay została gruntownie odświeżona. W związku z decyzją KNF znikną jednak z niej m.in. pożyczki mPay, dostępne od 2025 roku.

Wcześniej, na początku 2026 roku, Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce Quicko, w związku z czym właściciele smartwatchy Huawei mogą teraz korzystać z płatności zbliżeniowych za pośrednictwem Curve Pay.