Koniec CPN, ceny paliwa mocno w górę. Tak teraz zaoszczędzisz

Rządowy pakiet osłonowy CPN (Ceny Paliwa Niżej) obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku. Od 1 lipca 2026 roku ceny paliwa drastycznie wzrosły. Dzięki nowej promocji jednego z operatorów będzie można nieco zaoszczędzić na stacji benzynowej.

Promocja T-Mobile remedium na wyższe ceny paliwa od 1 lipca 2026 roku

Od 29 marca do 30 czerwca Minister Energii ustalał maksymalne ceny paliwa, jakie mogły obowiązywać na stacjach benzynowych w Polsce. W ten sposób regulowano ceny benzyny 95 i 98 oraz oleju napędowego. Pakiet CPN nie obejmował cen gazu LPG.

Wraz z końcem obowiązywania pakietu CPN ceny paliwa na stacjach mocno wzrosły, nawet o blisko 1 złotówkę. Od 1 lipca 2026 roku klienci T-Mobile mogą jednak zapłacić mniej za paliwo na wybranych stacjach MOL. Co ważne: promocja obejmuje wszystkie rodzaje paliwa, tj. benzynę, olej napędowy i gaz LPG.

Aby otrzymać rabat na paliwo na wybranych stacjach MOL, należy uruchomić aplikację Mój T-Mobile, przejść do programu Magenta Moments i odblokować ofertę za 100 serc, a następnie – po zatankowaniu – okazać jednorazowy kod rabatowy przy kasie.

Rabat wynosi:

40 groszy na każdy litr w przypadku paliw EVO 95, EVO Diesel, EVO 98 Plus i EVO Diesel Plus

oraz 20 groszy na każdy litr gazu LPG.

Rabat na paliwo na stacjach MOL przyznawany jest na maksymalnie 100 litrów paliwa (zatankowanych jednorazowo) – nadwyżka zostanie rozliczona po cenie regularnej. Z oferty można skorzystać 7 dni w tygodniu, ale tylko jeden raz na tydzień – co tydzień w aplikacji Mój T-Mobile będzie pojawiała się kolejna pula kodów rabatowych do odebrania każdorazowo za 100 serc.

Promocja będzie obowiązywała do 28 lipca 2026 roku lub do wyczerpania puli kodów. Nie łączy się ona z innymi ofertami.

Rabaty na paliwo dostępne są też na innych stacjach, i to dla wszystkich

Rabat na paliwo można dostać również na stacjach Orlen w każdy weekend, od piątku do niedzieli, jeszcze w lipcu i sierpniu 2026 roku. Standardowo wynosi on 20 groszy na każdy litr paliwa, a po zakupie produktu lub produktów z oferty pozapaliwowej za co najmniej 5 złotych wzrasta do 35 groszy. Maksymalnie można zatankować taniej 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Wcześniej wymagane jest aktywowanie kuponu rabatowego w aplikacji Orlen. Promocja nie obejmuje gazu LPG.

Promocja na paliwo obowiązuje do 1 września 2026 roku również na stacjach BP – w każdy dzień tygodnia. Po aktywacji kuponu rabatowego przysługuje 35 groszy zniżki na każdy litr benzyny 95 lub oleju napędowego albo 15 groszy na każdy litr LPG.

Z promocji można skorzystać maksymalnie 1 raz w tygodniu i co tydzień trzeba aktywować kolejny kupon. Rabat zostanie przyznany na maksymalnie 50 litrów paliwa.