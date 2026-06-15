TikTok Shop wystartował dziś w Polsce

TikTok to już nie tylko platforma do udostępniania i oglądania krótkich filmików oraz umieszczania linków do polecanych produktów. Od dziś to również pełnoprawna platforma zakupowa, ponieważ 15 czerwca 2026 roku oficjalnie wystartował TikTok Shop w Polsce.

TikTok Shop wystartował w Polsce 15 czerwca 2026 roku

Już w maju 2025 roku pojawiła się informacja, że chińska platforma może uruchomić TikTok Shop w Polsce. Tym samym Polska stałaby się kolejnym krajem po m.in. Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Francji i Włoszech, gdzie TikTok przestałby być wyłącznie platformą do udostępniania i oglądania krótkich filmików.

Rok później, w maju 2026 roku, TikTok oficjalnie zapowiedział, że TikTok Shop wystartuje w Polsce 15 czerwca 2026 roku. Chińczycy dotrzymali słowa, ponieważ od dziś mogą z niej korzystać zarówno marki, sprzedawcy i twórcy, jak i zwykli użytkownicy.

Oglądający mogą natknąć się na możliwe do kupienia za pośrednictwem TikToka produkty w filmikach, transmisjach na żywo oraz rekomendacjach dopasowanych do zainteresowań, a także w osobnej zakładce ShopTab.

Użytkownicy będą mogli kupować produkty oznaczone w filmach w sekcji Dla Ciebie oraz pokazywane podczas transmisji na żywo – wystarczy na nie kliknąć, aby zapoznać się ze szczegółami i dokonać zakupu. Ponadto marki zyskały możliwość tworzenia własnych kolekcji produktów na swoich profilach. Z kolei w sekcji ShopTab firmy mogą prezentować swoje produkty, a użytkownicy łatwo je wyszukiwać i odkrywać oferty promocyjne.

Wśród firm i marek, które już oferują swoje produkty poprzez TikTok Shop, znajdują się beBIO Cosmetics, Carpatree, Modivo, L’Oréal, Eveline Cosmetics i Everybody London.

Jakie zasady obowiązują podczas zakupów na TikTok Shop?

Dostawą zamówionych na TikTok Shop produktów zajmą się InPost, DPD i GLS. Deklarowany przez platformę czas realizacji zamówienia na terenie Polski to nie więcej niż 4 dni roboczych. Możliwy będzie również zwrot produktu w ciągu minimum 30 dni od daty zakupu. Kupujący mogą zapłacić za swoje zamówienie kartą płatniczą, Blikiem, Apple Pay i Google Pay.

Z kolei sprzedający muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia prowizji, która wynosi standardowo 9% (dla produktów z kategorii elektronika jest niższa – 7%). Dla pierwszych firm, które zdecydują się wejść na TikTok Shop, przez pierwsze 90 dni prowizja będzie wynosiła jednak tylko 2%. Aby dołączyć do tego grona, należy zarejestrować się na platformie TikTok Shop Seller Center.

Użytkownicy z Polski mogą jednak kupować produkty oferowane nie tylko przez firmy prowadzące działalność w Polsce. Dzięki rozwiązaniu Sell Across Europe każdy sprzedawca może sprzedawać swoje produkty wszędzie tam, gdzie funkcjonuje TikTok Shop. A są to: