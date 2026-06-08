Tego w Media Expert jeszcze nie było. Poszedł śladem Allegro

Jeden z największych elektromarketów w Polsce uruchomił nową platformę. Media Expert zaoferuje Ci coś zupełnie nowego. Niedawno w podobny sposób swoją ofertę rozszerzyło też Allegro.

Wystartowała nowa platforma Media Expert

Media Expert uruchomił nową platformę, dzięki której zaplanujesz swoją podróż. Serwis powstał przy współpracy z Grupą eSky. Jak podkreślono w komunikacie – dzięki temu partnerstwu jeden z najbardziej znanych elektromarketów w Polsce zaoferuje swoim klientom zupełnie nowe doświadczenie.

Platforma została opracowana w modelu white label. W praktyce oznacza to, że osoba korzystająca z serwisu pozostaje w ekosystemie sieci Media Expert podczas całego procesu zakupowego. Klient w obrębie portalu może wyszukiwać i rezerwować pakiety Lot + Hotel na dłuższe podróże lub wycieczki w ramach tzw. city break.

Podróże Media Expert (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jak twierdzi Jakub Bajorski – Chief Product Officer w eSky Group – przyszłość rynku travel będzie opierała się na integracji usług turystycznych z największymi ekosystemami konsumenckimi. Współpraca z Media Expert precyzyjnie wpisuje się w ten trend. Przedstawiciel wspomniał też, że wspólne przedsięwzięcie jest istotnym krokiem w realizacji naszej strategii budowy europejskiego lidera traveltech.

Warto również wspomnieć, że podobną propozycję w maju 2026 roku zaanonsowało Allegro – serwis Allegro Wakacje powstał przy współpracy z biurem podróży Itaka.

Podróże Media Expert – jak to działa?

Korzystanie z nowej platformy jest bardzo proste. Po wejściu na stronę użytkownik od razu może skorzystać z intuicyjnej wyszukiwarki, gdzie wybierze kierunek wycieczki, lotnisko, z którego ma rozpocząć się podróż, termin wyjazdu wraz z długością pobytu oraz liczbę osób uczestniczących w podróży. Po wybraniu parametrów wystarczy już tylko kliknąć w lupkę, aby po chwili zobaczyć szereg propozycji spełniających kryteria.

Podróże Media Expert (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jeśli poszukujesz podróżniczej inspiracji – nie musisz korzystać z wyszukiwarki. Poniżej sekcji wyszukiwania znajdziesz przeróżne propozycje, w tym tanie oferty w ramach Last minute, All-inclusive, propozycje wycieczek do nieoczywistych miejsc, a także oferty dedykowane dla rodzin czy do miejsc egzotycznych.

Jak zadeklarowano na głównej stronie nowego portalu, Podróże Media Expert oferują Gwarancję Najniższej ceny, ogromny wybór apartamentów, tanich lotów oraz hotelowych resortów, a także inspirujące kierunki.

Nową platformę znajdziecie pod tym adresem (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co serdecznie dziękujemy!).