Styczeń ledwo się zaczął, a klienci Orange już masowo ruszyli po smartfony z 5G

Technologia 5G działa na wyobraźnię konsumentów, choć w przypadku niektórych w sposób zgoła odmienny od oczekiwań. I mimo że 2021 rok dopiero się rozpoczął, to klienci Orange na potęgę kupują smartfony, które obsłużą sieć piątej generacji.

5G w Orange

Orange udostępniło technologię 5G w lipcu 2020 roku, mimo że początkowo nie planowało tego robić, tzn. nie w takim wydaniu. 5G w tej sieci opiera się bowiem na częstotliwości 2100 MHz, a jeszcze kilka miesięcy wcześniej operator nie uznawał tego rozwiązania za „prawdziwe 5G”.

Do zmiany strategii zmusiło go jednak unieważnienie aukcji na częstotliwości przeznaczone stricte dla technologii 5G oraz posunięcia konkurencji, która zaczęła udostępniać sieć 5G na pasmach do tej pory wykorzystywanych przez 4G (tj. wspomniane już 2100 MHz i 2600 MHz, z którego korzysta wyłącznie Plus). Była to więc decyzja czysto strategiczna, aby nie pozostać w tyle, gdyż ta opieszałość na pewno nie wyszłaby Pomarańczowemu na dobre.

fot. Wojtek Jabczyński

5G Orange nie obejmuje jeszcze swoim zasięgiem całego obszaru Polski. Mogą z niego korzystać mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Płocka i Poznania. Operator nie podaje, ile osób znajduje się w zasięgu jego 5G, w przeciwieństwie do Plusa, który ostatnio pochwalił się, że jest ich już ponad 7 mln (a do końca roku ma być 11 mln).

Klienci Orange na potęgę kupują smartfony z modemami 5G

Orange wymienia na swojej stronie już 27 smartfonów z modemami 5G. Klienci mają więc z czego wybierać i ochoczo sięgają po tego typu modele. Rzecznik sieci poinformował wczoraj, że w pierwszej połowie stycznia 2021 roku niemal 14% sprzedanych smartfonów zapewnia obsługę sieci piątej generacji. Najczęściej wybieranym urządzeniem był Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (źródło: @evleaks)

Sprzedaż smartfonów z modemami 5G w sieci Orange szybko rośnie, ponieważ jeszcze w listopadzie rzecznik operatora informował, że stanowiła ona „już kilka procent” ogólnej sprzedaży. Wówczas największą popularnością wśród klientów cieszyły się Samsung Galaxy S20+ 5G, Xiaomi Mi 10 Lite 5G i Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Według rzecznika Orange, w 2021 roku trend wzrostowy sprzedaży smartfonów z modemami 5G będzie się utrzymywał, a ceny spadały, ponieważ taka jest logika rynkowa. Tym bardziej, że debiutują kolejne, jeszcze tańsze modele (jak realme 7 5G czy Motorola Moto G 5G), więc klienci nie muszą wydawać dużych sum, aby kupić urządzenie, które obsłuży sieć piątej generacji.