realme 7 5G – miało być tanie 5G, jest jeszcze tańsze (recenzja)

Rodzina realme stale się powiększa – marka postawiła sobie za cel stworzenie różnorodnej serii produktów i trafienie w gusta jak najszerszego grona potencjalnych klientów. realme 7 5G to urządzenie, które kusi obsługą szybkiej łączności za naprawdę niewielkie pieniądze. Czy to wystarczy, by zachęcić Was do zakupu? Specjalnie dla Was przygotowałem tekst, z którym warto zapoznać się jeszcze przed podjęciem tej decyzji.

Specyfikacja techniczna realme 7 5G

wyświetlacz IPS LCD, 6.5 cala, 83,7 % przedniego panelu, 1080 x 2400, 405 ppi, Gorilla Glass, stosunek boków 20:9, jasność 480 nitów, odświeżanie 120 Hz,

procesor: ośmiordzeniowy MediaTek Dimensity 800U

pamięć wbudowana: 128 GB,

RAM 6 GB,

Android 10 z ColorOS V7

aparat 48 Mpix, f/1.8 (szeroki), 8 Mpix, f2.3 (ultraszeroki) 2 Mpix f/2.4 (czujnik głębi), 2 Mpix f/2.4 (czujnik głębi),

kamerka przednia: 16 Mpix, f/2.1

Wifi Wi-Fi v802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth 5.0, 5G

port USB-C 2.0,

głośnik mono

bateria Li-Po 5000 mAh, szybkie ładowanie 30 W,

wymiary fizyczne: 162.2 x 75.1 x 9.1 mm,

waga: 195 gramów.

Cena realme 7 5G w dniu publikacji recenzji: 999 złotych

Budowa i wzornictwo

Po otwarciu pudełka doznałem uczucia déjà vu – telefon jest bliźniaczo podobny do urządzenia, które miałem przyjemność niedawno testować, mam tu oczywiście na myśli realme 7 Pro. Choć oba modele różnią się rozmiarem, to moduł aparatu, wykończenie i wcięcie ekranowe są dokładnie takie same – stąd błyskawiczne skojarzenie, jakie powinno pojawić się u każdego, kto wcześniej obcował z wersją Pro.

realme 7 5G to dość duży, ale dobrze leżący w dłoni smartfon. Krawędzie tyłu są zaokrąglone a ekran zupełnie płaski – taki projekt poprawia ergonomię oraz wygodę korzystania ze urządzenia z użyciem jednej ręki choć i tak sprawi to niemałą trudność osobom o niewielkich dłoniach.

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

Gdy spojrzymy na spód konstrukcji dostrzeżemy umieszczony w centralnej części port USB-C, a po jego bokach głośnik, mikrofon i mini jacka. Na górnej ramce znajduje się jedynie dodatkowy mikrofon.

Po lewej stronie umieszczone zostały przyciski regulacji głośności, a nad nimi slot na dwie karty w formacie NanoSIM, z opcją zastąpienia jednej z nich kartą MicroSD. Co istotne, oba „wejścia” obsługują łączność 5G.

Po prawej znajdziemy podłużny, płaski klawisz wybudzania, a w nim czytnik linii papilarnych, będący podstawowym systemem zabezpieczenia dostępu do urządzenia.

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

Waga smartfona jest odpowiednia, a jego rozmiar – choć spory – będzie dla wielu osób akceptowalny, szczególnie jeśli spojrzymy na to, co oferuje konkurencja. Duże ekrany to obecnie rynkowy standard.

„Plecki” zostały wykończone matowym, mieniącym się tworzywem sztucznym. W tym aspekcie urządzenie podąża za obecnymi trendami – już kilka testowanych przeze mnie telefonów wyglądało bardzo podobnie. realme wyróżnia się tutaj jedynie załamującą światło linią biegnącą wzdłuż całej konstrukcji. Ten asymetryczny element zwraca uwagę i niejednemu faktycznie może się podobać.

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

Wyspa z aparatami umieszczona została w lewej górnej części urządzenia – więcej o niej opowiem w akapicie dotyczącym fotograficznych możliwości testowanego urządzenia.

Konstrukcja smartfona sprawia wrażenie solidnej i dobrze wykonanej. Jakość materiałów i ich zespolenie są świetne i nie powinny zawieść nawet bardziej wymagającego użytkownika.

Ekran

W testowanym urządzeniu mamy do czynienia z płaskim ekranem IPS LCD o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości 1080 na 2400 pikseli, stosunkiem boków 20:9 oraz gęstością na poziomie 405 ppi.

Ekran ma jasność maksymalną o wartości 480 nitów i – co bardzo ważne – oferuje odświeżanie o wartości do 120 Hz.

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

Wyświetlacz ma wcięcie w formie kropki, umieszczone w lewej górnej części panelu, znajduje się tam kamerka, której używać możecie do rozmów wideo lub do pstrykania selfie.

Ekran, mimo, że nie jest to OLED, zapewnia doskonałą jakość obrazu, dobrą ostrość i świetną kolorystykę.

Wysoka wartość odświeżania jest wręcz nieoceniona podczas grania czy oglądania dynamicznych scen filmowych. W ustawianiach mamy możliwość skorzystania ze 120 lub 60 Hz, a także wyboru automatycznego ustawiania takiej wartości, jaka będzie w danej chwili potrzebna.

Płynność animacji w połączeniu ze świetną jakością obrazu sprawia, że smartfon robi w tej kwestii naprawdę dobre wrażenie. Jak na LCD przystało czernie nie są perfekcyjne, ale wystarczająco ciemne, by zagwarantować przyjemny odbiór oglądanych treści.

W ustawianiach mamy dostęp do trybu ciemnego oraz opcji komfort oczu zmniejszającej ilość niebieskiego światła. Dopasujemy także temperaturę barwową czy rozmiar wyświetlanych liter i elementów interfejsu.

Podsumowując – korzystanie z ekranu realme 7 5G to wrażenie naprawdę przyjemne!

Podzespoły i płynność

Smartfon działa w oparciu o ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U, a przestrzeń, jaką otrzymujemy na przechowywanie własnych plików, to 128 GB z możliwością jej rozbudowania kosztem opcjonalnej, drugiej karty NanoSIM.

Aplikacje otwierają się od razu po stuknięciu w ich ikonkę – nie będziecie musieli czekać ani chwili, by zacząć pracę z wybranym programem. Procesor oferuje doskonałą wydajność i stabilną pracę wszystkich „apek” z jakich korzystacie na co dzień.

Wysoką kulturę pracy odczujecie także w trakcie rozgrywki – tutaj, oprócz bezproblemowego działania, dobre wrażenie zrobi na Was także płynność i dynamika, jaką gwarantuje wysoka wartość odświeżania ekranu.

Ogólne wrażenia korzystania ze smartfona są świetne. Urządzenie jest stabilne i dobrze zoptymalizowane.

Testy syntetyczne realme 7 5G wykonane z użyciem aplikacji Geekbench znajdziecie poniżej.

System i łączność

Smartfon pracuje w oparciu o system Android 10 z Color OS w wersji 7. Zainstalowane na smartfonie oprogramowanie działa płynnie, a nakładka producenta wprowadza kilka nieinwazyjnych dodatków, z części których można korzystać dla ułatwienia sobie wykonywania niektórych zadań.

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

Na ekranie głównym, na krawędzi wyświetlacza, znajduje się inteligentny pasek boczny, jego umiejscowieniem można sterować, przenosząc go w dogodne dla nas miejsce.

Po wysunięciu go naszym oczom ukaże się panel z dostępem do wybranych przez nas aplikacji – to, jak będzie wyglądał oraz jakie programy znajdą się na liście, zdecydujemy w trybie edycji. Większość funkcji w menu jest jednak praktycznie taka sama, jak w każdymi innym telefonie działającym na „dziesiątce”.

W ustawieniach znajdziemy opcje dzielenia ekranu oraz klonowania aplikacji. W zakładce Laboratorium realme umieszczono natomiast aktualizowane na bieżąco dodatki, które testować możemy w fazie beta. Obecnie są to płynne przewijanie czy tryb supergotowości nocnej.

System jest przyjazny użytkownikowi i prosty w obsłudze, a nakładka lekka i miła w odbiorze.

Telefon wyposażony został w WiF?i 5 oraz Bluetooth 5.1. Łączność działa bardzo stabilnie i bez zakłóceń. Podobnie mogę ocenić pracę GPS-u czy połączeń w sieci LTE. Smartfon obsługuje szybką łączność 5G – telefon będzie więc dobrym wyborem dla tych, którzy myślą przyszłościowo i chcą by za kilka lat ich urządzenie wciąż mogło pracować z najnowszą technologią przesyłu danych.

Audio

Smartfon oferuje tyko jeden głośnik – umieszczony został na dolnej krawędzi. Nie jest najgorszy – choć przy maksymalnej głośności może trochę hałasować. Brak stereo daje się tutaj we znaki – dźwięk wydobywa się jedynie z jednej strony, co jest mocno zauważalne w momencie, gdy korzystamy ze smartfona w trybie horyzontalnym.

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

Dźwięki są poprawnie odwzorowane, wokale wyraźne, ale utwory są praktycznie zupełnie pozbawione basu i dość „płytkie”. Słuchanie muzyki na telefonie powoduje mieszane uczucie – z jednej strony jakość nie jest zbyt wysoka, a z drugiej na tyle poprawna, że wystarcza do podstawowych zadań.

Jeśli posiadacie słuchawki z klasycznym wejściem mini jack, z pewnością ucieszy Was obecność tego slotu w konstrukcji testowanego smartfona. Warto dodać, że w zestawem nie otrzymujemy żadnych dodatkowych „pchełek”.

Zabezpieczenia dostępu

System biometrii, jaki odpowiada za bezpieczne przechowywanie plików w pamięci smartfona, to zatopiony w przycisku wybudzania czytnik linii papilarnych. Klawisz jest płaski i został zaznaczony subtelnym, ale dobrze wyczuwalnym wgłębieniem, dzięki czemu łatwo na niego trafić.

Skaner jest bardzo skuteczny i pozwala na błyskawiczny dostęp do menu urządzenia. Praktycznie od razu po przyłożeniu palca do jego powierzchni możemy zacząć korzystać ze wszystkich funkcji naszego smartfona.

Jeśli szukacie innego sposobu na odblokowywanie telefonu – realme oferuje alternatywę, istnieje opcja wgrania do pamięci urządzenia skanu twarzy użytkownika. W połączeniu z opcją „podnieś, aby wybudzić” działa to całkiem sprawnie i szybko. Mam jednak wątpliwości co do bezpieczeństwa korzystania z tej opcji – dwuwymiarowy zapis wizerunku nigdy nie będzie mógł konkurować ze skanerem linii papilarnych, aczkolwiek wybór należał będzie do Was.

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

Bateria i ładowanie

Bateria o pojemności 5000 mAh już na papierze sugerować może świetne wyniki pracy na jednym ładowaniu. Jak sprawdziła się w moim teście?

Telefon będzie działał od 1,5 do 2 dni z dala od gniazdka w zależności od tego w jaki sposób korzystać będziecie z niego na co dzień. Na moje użycie składało się głównie oglądanie YouTube, robienie zdjęć i przeglądanie Facebooka czy słuchanie muzyki na Spotify. Sporadycznie zdarzało mi się odpalić prostą grę, do tego dochodziło oczywiście normalne używanie telefonu – wykonywanie połączeń przez sieć, rozmowy wideo czy pisanie na Messengerze.

W zestawie ze smartfonem otrzymujemy 30-Watową ładowarkę oraz kabel USB-C na USB-A. Szybkość, z jaką napełni ona baterię naszego smartfona, ucieszy wszystkich żyjących w ciągłym biegu. Wystarczy pół godziny, by napełnić ją w 60%, a cały proces ładowania (od 0 do 100%) zajmuje około godziny. Świetny wynik!

Oto, jak dokładnie wyglądał jeden z testów prędkości ładowania:

15 min – 31%

30 min – 60%

45 min – 86%

1 h – 98%

1 h 3 min – 100%

Bateria to jedna z mocniejszych stron testowanego telefonu. Stosunek czasu spędzonego przy gniazdku do liczby godzin pracy z dala od niego jest tutaj więcej niż korzystny. realme 7 5G to świetny smartfon dla wszystkich żyjących szybko i zapominających o codziennym podłączaniu telefonu do ładowarki.

Aparat

Na wyposażeniu telefonu znalazły się cztery kamery oraz lampa błyskowa umieszczone na zaokrąglonej, kwadratowej wyspie. Moduł nieznacznie wystaje ponad powierzchnię urządzenia, ale dołączony do zestawu, transparentny, silikonowy case, zwiększy Waszą wygodę używania smartfona na płaskim blacie.

realme 7 5G fot. Miłosz Starzewski

Aparat główny ma 48 Mpix ze światem 1.8, nad nim znajduje się obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix ze światłem 2.3. Telefon wyposażony został także w obiektyw makro oraz czujnik głębi – oba mają 2 Mpix i światło 2.4.

Aplikacja aparatu jest identyczna, jak w testowanym przez mnie niedawno realme 7 pro. Program ma proste menu z dostępem do typów foto i wideo.

Z poziomu zakładki zdjęcie mamy możliwość przełączania się pomiędzy dwoma obiektywami oraz skorzystania z dwukrotnego i pięciokrotnego zoomu – zbliżenie jest cyfrowe, a smartfon korzysta wtedy z głównego oczka. Wszystkie fotografie można wesprzeć działaniem AI oraz HDR-u.

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

Jak na telefon z roku 2020 przysłało realme na także tryb nocny, który znajdziemy pod nazwą Ultra Night. Istnieje możliwość skorzystania z niego także w trybie ultraszerokokątnym i z zoomem – oczywiście najlepsze efekty uzyskamy pstrykając głównym oczkiem. Zdjęcia są w większości przypadków całkiem ładne, dobrze doświetlone i szczegółowe. Efekty pracy aparatu znajdziecie poniżej.

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

ultraszeroki

standardowy

1X

2X

W trybie portretowym istnieje opcja włączenia upiększania twarzy oraz wykonania zdjęć z rozmytym tłem – funkcja działa zarówno w aparacie głównym, jak i przednim.

Aby wykonać zdjęcia w najwyższej możliwej jakości należy użyć trybu 48 MP. Fotki prezentują się całkiem nieźle, ilość detali, ostrość oraz kolorystyka oferują bardzo zadowalający poziom.











Przykładowe zdjęcia 48M

Kamera oferuje także tryb makro – w tym celu w konstrukcji umieszczony został dedykowany obiektyw. Jakość zdjęć wykonanych z jego udziałem nie jest zbyt wysoka, dlatego efekty nie powalą Was raczej na kolana. Jak dla mnie jest on raczej bezużyteczny, szczególnie w ciemniejszej scenerii.

Aparatem przednim o rozdzielczości 16 Mpix ze światłem f/2.1 wykonamy ładne i szczegółowe selfie – także z rozmytym tłem, jeśli zdecydujemy się na użycie trybu portret. Ich jakość jest bardzo dobra, są ostre i ładnie doświetlone.

Smartfon pozwala na kręcenie klipów w jakości 4K oraz 1080 i 720P w 60 oraz 30 kl/s. Wideo weprzeć można opcją Ultrastabilizacja – ta zniweluje nawet silniejsze wstrząsy i nada filmom płynności.

Jakość nagrań pochodzących ze smartfona jest niezła, filmy są szczegółowe z naturalnymi kolorami i dobrą ostrością.

Podsumowanie

realme 7 5G to smartfon, który zaskakuje – w cenie około tysiąca złotych dostajemy bowiem naprawdę bardzo ciekawie wyposażone urządzenie. Obsługa łączności 5G oraz ekran z odświeżaniem o wartości do 120 Hz to cechy, jakich nikt z nas raczej nie spodziewałby się po tak tanim telefonie. Jeśli dodamy do tego stabilne działanie, dobrą baterię i ładne wykończenie, powstanie nam przepis na bardzo interesujący smartfon!

Portfolio producenta rośnie, a proponowane przez niego urządzenia są niedrogie i oferują godną uwagi jakość. Myślę, że warto mieć oko na realme – ja na pewno z ciekawością będę wyglądał ich kolejnych premier.

Oczywiście muszę podkreślić, że testowany smartfon nie jest produktem idealnym – przeciętne audio, brak stereo czy „niepotrzebne” aparaty to widoczne na pierwszy rzut oka, słabsze strony urządzenia i trzeba się z nimi pogodzić, jeśli nosicie się z zamiarem jego zakupu.

Podsumowując – w cenie 999 złotych nie znajdziecie obecnie żadnego innego urządzenia z obsługą 5G, a to w końcu nie wszystko, co smartfon będzie Wam w stanie zaoferować.

Jak Wam spodobał się testowany smartfon? Czy kupilibyście realme 7 5G?Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach!