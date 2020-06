Xiaomi Mi 10 Lite 5G to świetnie wyposażony i niedrogi smartfon z 5G, który za kilka dni kupisz w Polsce!

Premiera Xiaomi Mi 10 Lite 5G w marcu 2020 roku była dla nas nie lada niespodzianką, bowiem nic nie wskazywało na to, że taki smartfon pojawi się na rynku. Tymczasem nie tylko to zrobił, ale jednocześnie kosztuje bardzo niewiele, jak na smart-telefon z modemem 5G. Mało tego – kupicie go w Polsce już za kilka dni!

Smartfon od razu przykuł naszą uwagę nie tylko ze względu na fakt, że w ogóle nie spodziewaliśmy się jego premiery, ale przede wszystkim za sprawą wyjątkowo atrakcyjnej ceny. W Europie ustalono ją na 349 euro, co przy obecnym kursie jest równowartością ~1550 złotych. Jednocześnie mówiło się, że Xiaomi Mi 10 Lite 5G (6 GB/64 GB) będzie kosztować w Polsce 1799 złotych. Jest jednak dobra wiadomość – jest tańszy!

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – cena w Polsce, dostępność

Polski oddział Xiaomi niespodziewanie poinformował, że smartfon trafi do sprzedaży w Polsce już w najbliższy poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku. Początkowo ma być dostępny w sieciach Plus i Play oraz w sklepach stacjonarnych Mi Store i internetowych mi-home.pl, mimarkt.pl, a także mi-store.pl. Od 22 czerwca br. będzie go można kupić również u pozostałych oficjalnych dystrybutorów, tj. Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV Euro AGD i x -kom.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G będzie dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach: z 6 GB LPDDR4x RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1. Sugerowaną cenę pierwszej ustalono na 1699 złotych, natomiast drugiej na 1799 złotych.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – specyfikacja

Do zakupu tego smartfona skłania nie tylko atrakcyjna cena i obecność modemu 5G na pokładzie, ale także cała specyfikacja techniczna. Xiaomi Mi 10 Lite 5G oferuje też wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,57 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z obsługą formatu HDR10+ i ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765G 2,4 GHz z układem graficznym Adreno 620.

Na przodzie Xiaomi Mi 10 Lite 5G znajduje się pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.25) z funkcją nagrywania wideo w 120 klatkach na sekundę, natomiast na tyle poczwórny 48 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Moduł ten potrafi również rejestrować filmy w 4K przy 60 klatkach na sekundę i w 1080p @960 fps.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G oferuje także moduł NFC, port podczerwieni, Dual SIM (2x nano SIM), USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 4160 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego 20 W (w zestawie sprzedażowym znajdzie się zasilacz o mocy 22,5 W). Z informacji udostępnionych przez producenta wynika, że model ten obsługuje technologię 5G w pasmach n1/n3/n7/n28/n77/n78 (Sub6G).

Przód i tył Xiaomi Mi 10 Lite 5G pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. Smartfon ma wymiary 163,71×74,77×7,88 mm i waży 192 gramy.

