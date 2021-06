Od teraz kupisz w Sklepie Flex urządzenia na 30 rat 0%

Orange Flex rozwinęło się od prostej oferty w modelu subskrypcji w prawdziwie kompletny zestaw usług i benefitów dla klientów. Czy może być jeszcze lepiej? Okazuje się, że tak, bo od teraz Sklep Flex oferuje urządzenia na 30 rat 0%.

Orange Flex ma wiele argumentów, aby przekonać do siebie klientów. I robi to skutecznie, bowiem w marcu 2021 roku mogła się pochwalić bazą już ponad 100 tysięcy użytkowników. Lista mocnych stron tej taryfy jest bardzo długa, a najnowszą pozycją na niej jest deklaracja operatora, że oferta ta jest „neutralna klimatycznie”. To pierwszy taki przypadek na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Reklama

Sklep Flex od teraz sprzedaje urządzenia na 30 rat 0%

Klienci bardzo chętnie kupują na raty, szczególnie że dość często można skorzystać z oferty nieoprocentowanego kredytu, który jest oczywiście najkorzystniejszą opcją. Nie każdy bowiem może sobie pozwolić na zakup nowego sprzętu za gotówkę.

Sklep Flex jest dostępny dla klientów Orange Flex już od grudnia 2020 roku. Często można w nim spotkać atrakcyjne promocje, dzięki którym da się kupić fajne urządzenia w bardzo korzystnych cenach. A od teraz oferuje on rozłożenie płatności na 30 rat 0%. Jest tylko jeden warunek – wartość koszyka musi mieć wartość powyżej 300 złotych. Nie dotyczy to jednak kosztów dostawy. Kredytu udziela Credit Agricole Bank Polska S.A.

Orange podaje, że na 30 rat 0% można kupić m.in. Galaxy S21 5G 128 GB (116,63 złotych miesięcznie), Galaxy A52 4G (46,63 złotych miesięcznie), smartwatch Galaxy Watch 3 45 mm eSIM (49,97 złotych miesięcznie), iPhone 12 mini 128 GB (121,63 złotych miesięcznie), słuchawki AirPods Pro (41,63 złotych miesięcznie) i Apple Watch series 6 GPS + Cellular 40 mm (78,30 złotych miesięcznie).

Aktualnie najpopularniejszymi produktami w Sklepie Flex są natomiast smartfony Samsung Galaxy A51, Redmi 9A 2 GB/32 GB i Oppo A15 2 GB/32 GB oraz opaski Xiaomi Mi Smart Band 5 i Samsung Galaxy Fit 2.

Zakupy w Sklepie Flex mogą robić jedynie klienci, którzy mają aktywny numer w Orange Flex. Teraz szczególnie opłaca się dołączyć do tej sieci, ponieważ przez pierwsze trzy miesiące opłata za każdy miesiąc za dowolny plan wyniesie zaledwie 1 złotówkę.