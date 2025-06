Potrzebujesz dużo internetu? Sprawdź, kto daje najwięcej GB na kartę lub abonament

Jesteś jedną z osób, które każdego miesiąca mają zapotrzebowanie na naprawdę dużo gigabajtów? Cóż, znajdujesz się w dobrym miejscu. Za moment przejrzymy bowiem oferty na kartę, abonament i subskrypcję w poszukiwaniu największej paczki GB w najlepszej cenie.

Gdy celem jest największy pakiet internetu…

Korzystanie z komunikatorów, oglądanie filmów i seriali, przeglądanie internetu, granie w gry wieloosobowe… – jest mnóstwo aplikacji, które potrafią szybko drenować pakiet danych. Na szczęście na polskim rynku nie brakuje też ofert z pokaźnymi paczkami gigabajtów.

W tym przeglądzie znajdziesz zarówno oferty abonamentowe, jak i na kartę, a także subskrypcje stanowiące alternatywę dla obu tych tradycyjnych form. Koncentruję się na ofertach dla nowych klientów. I, żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do rzeczy.

Który polski operator oferuje nielimitowany internet w telefonie?

Dla każdego duży pakiet danych może oznaczać trochę co innego. Tworząc to zestawienie przyjąłem, że musi zawierać więcej niż 50 GB do wykorzystania w miesiącu. Niemniej żadnej dyskusji nie podlega to, że oferta z nielimitowanym internetem na pewno mieści się w tej definicji.

Choć jeszcze niedawno było to coś nie do pomyślenia, aktualnie mamy na polskim rynku kilka ofert z nielimitowanym internetem, któremu towarzyszą też, oczywiście, nielimitowane połączenia i wiadomości SMS/MMS.

Takie oferty bez limitu proponuje swoim klientom czwórka operatorów: T-Mobile pod własną banderą (jako jedyny z Wielkiej Czwórki), korzystający z jego nadajników Red Bull Mobile, a także Plus oraz Pomarańczowi w swoim subskrypcyjnym wydaniu, czyli Orange Flex.

Najtańszy jest nielimitowany internet 5G w Red Bull Mobile

Najlepiej cenowo z tej trójki wypada Red Bull Mobile – jego nowa oferta z 2025 roku to dwa pakiety subskrypcyjne: za 30 złotych oraz 40 złotych miesięcznie. W pierwszym nielimitowany internet otrzymujemy w prezencie na 3 miesiące, w drugim zaś na pół roku. Po tym czasie zaczynają obowiązywać limity (odpowiednio: 60 i 160 GB), ale możemy skorzystać z dodatkowej opcji „Cykliczny Nielimitowany Internet”, zwiększającej miesięczne koszty do 50 złotych.

Źródło: Red Bull Mobile | Tabletowo.pl

To właśnie czyni ofertę Czerwonych Byków najlepszą opcją dla osób, które chcą cieszyć się absolutnym brakiem limitów. Nie jest jednak tak, że żadna alternatywa nie istnieje. Tak jak wspomniałem, mamy jeszcze dwóch innych operatorów z tego typu pakietami.

Orange Flex – prawdziwy no-limit z dodatkowymi korzyściami

Przede wszystkim jest to Orange Flex. Jego pakiet UNLMTD jest wprawdzie droższy, bo kosztuje 80 złotych miesięcznie, ale za to zawiera kilka dodatkowych korzyści. Po pierwsze: daje mniej więcej dwa razy więcej gigabajtów do wykorzystania w roamingu. Po drugie: oferuje ekstra paczkę 250 GB, którą można komuś przekazać lub zachować na trudniejsze czasy.

Wreszcie po trzecie – i osobny akapit nie jest przypadkowy – UNLMTD w Orange Flex pozwala na wyrobienie nawet 3 dodatkowych kart eSIM lub SIM, które można umieścić np. w smartwatchu, ale też w routerze, by cieszyć się nielimitowanym internetem 5G na wszystkich urządzeniach w domu.

Źródło: Orange Flex | Tabletowo.pl

T-Mobile daje dwie opcje – nielimitowaną i nielimitowaną z gwiazdką

Tymczasem wracamy do T-Mobile, ale pod jego własną marką. On również oferuje bowiem pakiet z nielimitowanym internetem, …a nawet dwa. Tylko od razu zaznaczę, że w tym przypadku nie mówimy już o subskrypcji, lecz o tradycyjnym abonamencie z umową podpisywaną na 24 miesiące.

Oferta L kosztuje 95 złotych miesięcznie i faktycznie zawiera nielimitowany pakiet internetu. Jest też opcja tańsza – Oferta M za 75 złotych miesięcznie – ale przy niej trzeba postawić gwiazdkę. O ile bowiem pakiet danych nie jest limitowany, to musisz liczyć się z ograniczoną prędkością – maksymalnie 150 Mb/s.

Jeszcze jedna uwaga: po upływie 24 miesięcy umowa przechodzi na czas nieokreślony, a koszt abonamentu rośnie o 10 złotych miesięcznie. Następnie z każdym rokiem opłaty drożeją o kolejną dyszkę – warto mieć to na uwadze.

No i jeszcze Plus – ciekawa oferta, jeśli interesuje Cię abonament

Nielimitowany internet 5G w abonamencie oferuje również Plus i jest to całkiem ciekawa, bo tańsza niż w T-Mobile, propozycja. Umowa podpisywana jest na 2 lata i w tym czasie miesięczne opłaty wynoszą 90 złotych. Po upływie tego czasu natomiast cena drożeje o 5 złotych, co też nie brzmi najgorzej.

Jedynym minusem tej oferty jest tak naprawdę konieczność uiszczenia opłaty aktywacyjnej. Jako że jednak wynosi ona jedynie 30 złotych, nie ma się raczej co na jej temat rozpisywać.

screen: Plus | Tabletowo.pl

Najlepsze oferty na abonament – kto daje najwięcej GB za najmniejszą kwotę?

Pozostańmy w temacie abonamentów. Uznajemy T-Mobile za lidera i równocześnie opuszczamy go, ponieważ – poza wspomnianymi pakietami – nie oferuje takiego, w którym oddaje do dyspozycji użytkowników więcej niż 50 GB. Co innego Plus, który ma jeszcze pakiet 60 GB za 60 złotych miesięcznie – to również całkiem interesująca propozycja, szczególnie że pozostałe warunki są takie same, jak w paczce no-limit.

Zajrzyjmy do konkurencji… Zarówno Play, jak i Orange pozwalają klientom skorzystać z oferty L. Kosztuje 90 złotych, wiąże się z umową na 24 miesiące i można w niej liczyć na nielimitowany internet, ale – uwaga! – tylko przez pewien czas. Pomarańczowi dają go na 2 lata, a Fioletowi – na rok. Po upływie tego czasu limit wynosi (wciąż zawrotne) 300 GB.

Operatorzy jakby się dogadali, bo bardzo podobnie prezentują się także ich oferty M. W obu przypadkach cena wynosi 75 złotych miesięcznie, a w zamian otrzymujemy paczkę 150 GB internetu 5G do wykorzystania. Różnica polega na tym, że u Fioletowych opłata aktywacyjna wynosi 50 złotych, a po dwóch latach cena rośnie o dychę, u Pomarańczowych zaś aktywacja kosztuje 60 złotych, a po dwóch latach pakiet drożeje o piątkę.

screeny: Orange, Play | Tabletowo.pl

Nie tylko Wielka Czwórka

Jeśli chcesz wydawać 75 złotych miesięcznie, to lepiej – moim zdaniem – prezentuje się Plan XL z oferty Vectra. Zawiera bowiem 200 GB na miesiąc. Minus jest taki, że po roku (a następnie co rok) wysokość abonamentu zwiększa się o 5 złotych. Plusem jest za to brak okresu zobowiązania.

Ustalone na wstępie kryteria spełnia również Plan L, w którym Vectra oferuje 100 GB internetu za 45 złotych miesięcznie – na takich samym zasadach, jeśli chodzi o rosnącą wysokość opłat abonamentowych.

screen: Vectra | Tabletowo.pl

Jeśli jednak potrzebowałbym właśnie 100 GB, skusiłbym się raczej na ofertę MEGA 5G wirtualnego operatora Otvarta, działającego w zasięgu sieci Plus. Tu również umowa jest bezterminowa, abonament nie drożeje, a do tego jest tańszy, bo kosztuje 34,99 złotych miesięcznie.

screen: Otvarta | Tabletowo.pl

Abonament z rosnącym pakietem danych. Plush, Virgin Mobile i Nju Mobile doceniają lojalność

Jeśli dużej paczki internetu nie potrzebujesz od razu, lecz możesz na nią trochę poczekać, koniecznie weź pod uwagę oferty operatorów Plush, Virgin Mobile i Nju Mobile. Cała trójka docenia lojalność, zwiększając pakiet danych wraz ze stażem użytkownika.

Zamiast opisywania poszczególnych ofert proponuję tabelkę, która pozwoli Ci szybko porównać dostępne opcje (od najdroższej do najtańszej):

Operator Cena Pakiet na start Pakiet od 7. miesiąca Pakiet od 13. miesiąca Pakiet od 25. miesiąca Opłata aktywacyjna Nju Mobile 49 złotych 100 GB 200 GB 250 GB 300 GB BRAK Virgin Mobile 40 złotych 100 GB 200 GB 250 GB 300 GB BRAK Plush 40 złotych 80 GB 160 GB 200 GB 300 GB BRAK Nju Mobile 39 złotych 80 GB 160 GB 200 GB 240 GB BRAK Virgin Mobile 35 złotych 80 GB 160 GB 200 GB 240 GB BRAK Virgin Mobile 30 złotych 60 GB 120 GB 150 GB 180 GB BRAK Nju Mobile 29 złotych 60 GB 120 GB 150 GB 180 GB BRAK Plush 25 złotych 40 GB 80 GB 160 GB 200 GB BRAK Virgin Mobile 20 złotych 20 GB 40 GB 50 GB 60 GB 30 złotych

Jak więc widać, Nju Mobile zwykle oferuje to samo, co konkurencja, ale o złotówkę taniej, poza najwyższym pakietem, którym cenowo mocno przegrywa z Virgin Mobile. Dziewice wyróżniają się zaś najtańszym abonamentem, ale dopiero po dwóch latach spełnia on założone w artykule kryteria. Poza tymi dwoma skrajnościami wszystkie oferty wydają się interesujące.

Abonament z największym pakietem GB – porównanie

Porównajmy teraz wszystkie dostępne opcje abonamentowe, standardowo od najdroższej do najtańszej:

Operator Oferta Cena Pakiet internetu w kraju Pakiet internetu w roamingu Kumulacja GB Zasięg T-Mobile L 95 złotych Bez limitu b/d n/d T-Mobile Orange L 95 złotych 300 GB (bez limitu przez 2 lata) 27,62 GB NIE Orange Play L 95 złotych 300 GB (bez limitu przez rok) 27,62 GB NIE Play Plus GB bez limitu 90 złotych Bez limitu 26,16 GB n/d Plus T-Mobile M 75 złotych Bez limitu (z limitem prędkości) b/d n/d T-Mobile Orange M 75 złotych 150 GB 18,9 GB NIE Orange Play M 75 złotych 150 GB 21,8 GB NIE Play Vectra XL 75 złotych (przez rok) 200 GB 24,71 GB NIE Play Plus 60 GB 60 złotych 60 GB 17,44 GB NIE Plus Nju Mobile 49 49 złotych 100 GB (i rośnie – do 300 GB) 13,83 GB NIE Orange Vectra L 45 złotych 100 GB 20,35 GB NIE Play Virgin Mobile 40 ZŁ 40 złotych 100 GB (i rośnie – do 300 GB) 11,63 GB NIE Play Plush 80 GB 40 złotych 80 GB (i rośnie – do 300 GB) 9,46 GB NIE Plus Nju Mobile 39 39 złotych 80 GB (i rośnie – do 240 GB) 11 GB NIE Orange Virgin Mobile 35 ZŁ 35 złotych 80 GB (i rośnie – do 240 GB) 10,17 GB NIE Play Otvarta Mega 5G 34,99 złotych 100 GB b/d NIE Plus Virgin Mobile 30 ZŁ 30 złotych 60 GB (i rośnie – do 180 GB) 8,72 GB NIE Play Nju Mobile 29 29 złotych 60 GB (i rośnie – do 180 GB) 8,44 GB NIE Orange

Najlepsze oferty subskrypcyjne. Kto daje najwięcej GB?

A może jednak subskrypcja zamiast abonamentu? Wiesz już, że najlepsze, bo zupełnie nielimitowane pakiety, oferują swoim klientom Orange Flex oraz Red Bull Mobile. A z jakimi propozycjami wychodzą konkurenci?

Oferta Mobile Vikings, czyli sporo za niewiele

Ano jest na przykład Plus, który za 55 złotych oferuje pakiet 100 GB, w którym niewykorzystane dane nie przepadają. Kumulacja GB nie jest jednak w ofertach subskrypcyjnych niczym niezwykłym i oferuje ją też na przykład operator Mobile Vikings, którego pakiety cenowo wychodzą dużo lepiej.

Opcje są trzy: 180 GB za 45 złotych, 120 GB za 35 złotych oraz 80 GB za 30 złotych miesięcznie. Każda z nich jest warta uwagi, szczególnie że Mobile Vikings to operator słynący z bardzo dobrej obsługi.

Źródło: Mobile Vikings | Tabletowo.pl

Alternatywa spod znaku a2mobile

Alternatywnie mamy jeszcze ofertę a2mobile, gdzie możemy liczyć na 150 GB za 49,90 złotych, 100 GB za 39,90 złotych oraz 70 GB za 34,90 złotych. Wszystkie trzy wydają się gorsze niż u Wikingów, ale tu przez pewien czas mamy internet bez limitu – odpowiednio przez 12, 9 i 6 miesięcy.

Źródło: a2mobile | Tabletowo.pl

Dodam jeszcze, że wspominana przy okazji abonamentów oferta Nju Mobile za 29 złotych dostępna jest także w formie subskrypcji. To atrakcyjna opcja dla długodystansowców, bo po dwóch latach z początkowych 60 GB robi się 180 GB do wykorzystania co miesiąc.

screen: Nju Mobile | Tabletowo.pl

Subskrypcja z największym pakietem GB – porównanie

Tymczasem przejdźmy do podsumowania:

Najlepsze oferty na kartę z dużym pakietem danych? Tutaj wybór nie jest zbyt duży

Na koniec zostawiłem oferty na kartę. W tej kategorii wybór nie jest zbyt duży, ale warto odnotować kilka ofert. Wyróżnia się wśród nich przede wszystkim Plush, oferujący 100 GB za 45 złotych (w dodatku z kumulacją), a w promocji milion (tak, milion) gigabajtów przez 9 miesięcy.

Podobny pakiet (100 GB za 45 złotych) oferuje także Plus pod własną banderą. Dla bardziej wymagających ma w dodatku pakiet 200 GB za 50 złotych, w którym możemy korzystać z internetu bez limitu przez pierwsze 6 miesięcy. W przypadku tych pakietów także niewykorzystane dane nie przepadają.

200 GB za 50 złotych oferuje również Play i jest to całkiem niezła opcja, choć niestety bez kumulacji GB. Druga możliwość to 60 GB za 45 złotych, no ale to już wypada słabo. Dokładnie to samo oferuje T-Mobile.

Świetną alternatywą jest natomiast pakiet Orange za 45 złotych, w którym otrzymujemy do dyspozycji więcej, bo 150 GB. I tu już możemy liczyć na to, że niewykorzystane gigabajty pozostaną z nami.

W przypadku całej Wielkiej Czwórki można też skorzystać z rozmaitych promocji i zyskać tysiące gigabajtów do wykorzystania w pierwszym roku. Nie rozpisywałem się na ten temat, ale szczegóły bez trudu odnajdziesz na stronach oferty (które podlinkowałem w tabelce znajdującej się nieco niżej).

Jeśli natomiast szukasz czegoś tańszego, za 40 złotych masz 100 GB w Virgin Mobile (!), a za 35 złotych – 70 GB w Lycamobile. Ciekawą propozycję ma też Heyah – pakiety są wprawdzie mniejsze, ale za to niewykorzystane gigabajty się kumulują.

Oferty na kartę z największym pakietem GB – porównanie

Tymczasem przedstawiam podsumowanie:

Operator Oferta Cena Pakiet internetu w kraju Pakiet internetu w roamingu Kumulacja GB Zasięg Heyah L 55 złotych 100 GB 16 GB TAK T-Mobile Plus ULTRA 50 złotych 200 GB (bez limitu przez 6 miesięcy) 14,53 GB TAK Plus Play XXL 50 złotych 200 GB b/d NIE Play T-Mobile XL 50 złotych 200 GB b/d NIE T-Mobile Orange 45 45 złotych 150 GB 13,09 GB TAK Orange Plush TOP 45 złotych 100 GB (bez limitu przez rok) 12,69 GB TAK Plus Plush PRO 45 złotych 100 GB 13,8 GB TAK Zasięg Play XL 45 złotych 60 GB b/d NIE Play T-Mobile L 45 złotych 60 GB b/d NIE T-Mobile Virgin Mobile #GIGAWYPAS 40 złotych 100 GB 11,63 GB NIE Play Heyah M 40 złotych 70 GB 11,63 GB TAK T-Mobile Lycamobile Do Wszystkich L 35 złotych 70 GB 10,2 GB NIE Plus Heyah S 35 złotych 55 GB 10,18 GB TAK T-Mobile

Podsumowanie, czyli który operator daje najwięcej GB w pakiecie komórkowym?

W 2025 roku nielimitowany internet można mieć już za 50 złotych miesięcznie. Oferta Red Bull Mobile jest świetna, ale konkurencja nie śpi. Orange Flex czy T-Mobile dzielnie walczą i ich ofertami również zdecydowanie warto się zainteresować. Plus, który przez długi czas nie miał zbyt wiele do zaoferowania, także ostatnio się obudził i wśród jego pakietów bez trudu można znaleźć coś ciekawego.

Ogólnie rzecz biorąc ofert jest wiele. Wierzę, że dzięki tej publikacji uda Ci się wybrać tę najlepszą dla siebie.