Tego jeszcze nie było! Zniżki na kino, paliwo i gigabajty w aplikacji Lidl Plus

Aplikacja Lidl Plus oferuje klientom kolejne promocje, zebrane w rodzinę „Benefit Plus”. Wśród ofert znalazły się m.in. zniżki na paliwo, tańsze bilety do kina czy limitowana oferta w Plusie.

Nowe oferty promocyjne w aplikacji Lidla

Użytkownicy apki Lidl Plus otrzymali dostęp do nowej kategorii promocji o nazwie Benefit Plus. Propozycje obejmują okazje u partnerów popularnej sieci handlowej. Aby dotrzeć do nowych ofert należy otworzyć aplikację i kliknąć na ikonę Więcej – zlokalizowaną w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie na liście odnaleźć zakładkę Benefit Plus. Co tam znajdziemy i w jaki sposób skorzystać z propozycji?

Program Benefit Plus (źródło: Lidl Plus)

Jak zdobyć 100 000 gigabajtów w Plusie?

Wśród nowych okazji znalazła się m.in. Limitowana oferta w Plus na Kartę, która dostępna jest od 7 do 31 października 2024 roku. Dzięki niej klient może zdobyć aż 100 tysięcy gigabajtów (!) oraz dostęp do nielimitowanych rozmów i SMS-ów na kolejne 36 miesięcy.

Aby skorzystać z tej propozycji należy być użytkownikiem Plusa Na Kartę lub zaopatrzyć się w nowy starter. Konieczne jest odebranie unikalnego kodu oraz doładowanie konta na minimum 35 złotych na 30 dni. Następnie należy przesłać bezpłatny SMS pod numer 80944 – w jego treści trzeba umieścić kod odebrany w aplikacji. Oferta jest odnawiana przez 36 miesięcy, jednak trzeba pamiętać o zachowaniu na koncie 35 złotych co miesiąc. Warunkiem skorzystania z okazji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie treści marketingowych. Liczba kodów jest ograniczona.

Paliwo do 40 groszy taniej na litrze

Wśród propozycji użytkownicy aplikacji Lidl Plus znajdą też możliwość tankowania ze zniżką:

40 groszy na litrze paliwa premium Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel;

20 groszy na litrze paliwa Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel.

Oferta obowiązuje na stacjach Shell. Aby skorzystać z promocji należy odebrać kupon i udać się na stację, która bierze udział w promocji, oraz zatankować minimum 20 litrów wybranego paliwa. Przed dokonaniem płatności należy okazać kod QR wygenerowany w aplikacji. Po zeskanowaniu zniżka zostanie naliczona automatycznie za maksymalnie 100 litrów paliwa. Kod ten może zostać użyty podczas czterech transakcji w dniach od 7 października do 30 listopada 2024 roku.

Jak skorzystać z ofert Benefit Plus? (źródło: Lidl)

Stacje, na których można skorzystać z kuponu sprawdzimy bezpośrednio w aplikacji Lidl Plus. Wystarczy przejść do kuponu, zjechać na dół i odnaleźć zakładkę Sprawdź lokalizacje.

Pozostałe oferty w Benefit Plus

Użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą skorzystać też z 40-procentowej zniżki na bilety w Parku Wodnym Suntago oraz z okazji w Cinema City. Wśród kinowych ofert znalazła się 40-procentowa zniżka na zakup dwóch biletów 2D, bilet rodzinny dla trzech osób w cenie 60 złotych, a także kod na przekąski barowe.

Oferty w Benefit Plus (źródło: Lidl)

Posiadacze apki mogą też obniżyć trzymiesięczną subskrypcję Onet Premium nawet do 90% oraz skorzystać z darmowych wizyt lekarskich w ramach ubezpieczenia w Nationale-Nederlanden UF sp. z o.o.