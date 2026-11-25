Użytkownicy zeszłorocznych smartwatchy Samsunga z pewnością docenią nowości wprowadzone wraz z One UI 9 Watch. Wypada odnotować, że skupione są na zdrowiu i monitorowaniu organizmu.

Samsung Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic z nowymi funkcjami

Koreańczycy w 2025 roku pokazali Samsunga Galaxy Watch 8 i Samsunga Galaxy Watch 8 Classic. Natomiast teraz oba smartwatche zyskały zestaw odczuwalnych nowości, które wcześniej producent wprowadził w Samsungu Galaxy Watch 9 oraz Samsungu Galaxy Watch Ultra 2.

Wśród nowości mamy funkcję Vitals, której zadaniem jest analiza pięciu ważnych wskaźników gromadzonych w trakcie snu – tętno, HRV, częstość oddechów, temperatura skóry i poziom natlenienia krwi. Na ich podstawie zegarek ustala indywidualny poziom bazowy i może powiadamiać użytkownika o wykryciu istotnych odchyleń od normy.

Samsung dodał także funkcję Heart Health Score, która łączy codzienne wskaźniki zdrowotne, takie jak dane dotyczące snu i aktywności, w jeden spójny wynik. W założeniach ma to pomóc zrozumieć, w jaki sposób codzienne nawyki wpływają na zdrowie, a także pozwala śledzić zmiany w czasie.

fot. Samsung

Dla użytkowników, którzy dążą do osiągnięcia równowagi między treningiem a regeneracją, przeznaczone są dwie nowości – Daily Cardio Load i Fitness Index. Pierwsza mierzy obciążenie serca wywołane treningami oraz codziennymi aktywnościami. Z kolei druga łączy wiele wskaźników sprawnościowych w kompleksowy przegląd kondycji fizycznej oraz rekomenduje treści treningowe dopasowane do celów użytkownika.

Na Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic pojawiła się też ulepszona funkcja Sleep Coaching. Jej zadaniem jest zapewnienie bardziej spersonalizowanych wskazówek związanym ze snem. Do tego dochodzą porady dotyczące podstaw zdrowego snu. Z kolei ulepszona funkcja wykrywania bezdechu sennego (Sleep Apnea) korzysta z algorytmu AI do analizy częstotliwości występowania zaburzeń oddychania w każdej godzinie snu. Następnie zebrane dane są dzielone na trzy poziomy – minimalny, sporadyczny i częsty.

One UI 9 Watch to także możliwość wyświetlania ulubionych wspomnień na specjalnej tarczy portretowej. Natomiast ulepszona apka Kompas pozwala zapisywać ważne lokalizacje, jako punkty orientacyjne – np. miejsce zaparkowania samochodu czy pole namiotowe.

fot. Samsung

Samsung Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic – dostępność funkcji w One UI 9 Watch

Nowe funkcje udostępniane są za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania One UI 9 Watch, a także w zaktualizowanych wersjach aplikacji Samsung Health i Samsung Health Monitor.

Wdrażanie One UI 9 Watch na zegarkach z serii Galaxy Watch 8 rozpoczęło się w połowie listopada 2026 roku. Samsung zaznacza, że dostępność aktualizacji oraz poszczególnych funkcji może się różnić w zależności od kraju, modelu, operatora i innych czynników.

Należy nastawić się, że cały proces aktualizacji może być przeprowadzany stopniowo i trochę potrwa.