Mega promocja na abonament komórkowy. Może być idealny dla Ciebie

Listopad to miesiąc, w którym – już tradycyjnie – firmy przygotowują mniej lub bardziej atrakcyjne oferty z okazji Black Friday. Często są one dostępne dłużej niż tylko przez jeden dzień. Ta promocja na abonament jest dostępna już teraz i zdecydowanie opłaca się skorzystać z niej. Można bowiem zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy.

Mega promocja na abonament komórkowy

W ramach Black Weeks 2026 Vectra przygotowała wyjątkową ofertę dla swoich klientów – abonament Plan M za 0 złotych przez 18 miesięcy. Od 19. do 23. miesiąca opłata miesięczna wyniesie zaś 35 złotych miesięcznie (po uwzględnieniu rabatu w wysokości 5 złotych za zgody marketingowe). Do tego trzeba doliczyć jeszcze jednorazową opłatę instalacyjną (1 złoty).

Oznacza to, że średnio za miesiąc wyjdzie około 7,65 złotych (kiedy pomnożymy 35 złotych razy 5 płatnych miesięcy i dodamy 1 złoty za aktywację). To zdecydowanie atrakcyjna promocja za abonament, który obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej oraz 60 GB internetu miesięcznie w kraju i 20,62 GB w UE. Do tego Vectra daje dostęp do 5G (na sieci Play), VoLTE i WiFi Calling.

Mega promocja na abonament w Vectra jest jednak dostępna tylko dla wybranych

Choć ta promocja jest zdecydowanie atrakcyjna, to – niestety – nie jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Mogą bowiem skorzystać z niej wyłącznie obecni klienci Vectry, którzy na dodatek zdecydują się przenieść swój numer z innej sieci. Z niniejszej oferty można skorzystać za pośrednictwem Strefy Klienta Vectra pod adresem ebok.vectra.pl lub aplikacji mobilnej.

Oferta na abonament komórkowy za 0 złotych przez 18 miesięcy na Black Weeks 2026 (screen: Grzegorz Dąbek |

Tabletowo.pl)

Należy też pamiętać, że podczas składania wniosku o przeniesienie numeru nie wolno mieć zastrzeżonego numeru PESEL (zastrzeżenie można cofnąć m.in. za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub strony mobywatel.gov.pl).

Ponadto po upływie 23. miesięcy (na taki okres zawierana jest umowa) opłata miesięczna będzie wzrastała o 5 złotych miesięcznie co 12 miesięcy. Wówczas opłacalna może być zmiana oferty na inną lub przeniesienie numeru do innej sieci, choć niewykluczone, że Vectra pozwoli utrzymać aktualną cenę po kontakcie z infolinią i przedłużeniu umowy na kolejne dwa lata (możliwe jednak, że będziecie musieli zagrozić, że inaczej uciekniecie do konkurencji – to zwykle działa, aczkolwiek nie zawsze).