Niewykluczone, że od premiery nowych składanych smartfonów Motoroli dzieli nas nie kilka miesięcy, a zaledwie kilka tygodni. Co więcej, bazowy model może otrzymać coś, co dotychczas odróżniało go od droższych modeli.

Co Motorola pokazała w 2026 roku?

Motorola poczuła się na tyle pewnie na rynku składanych urządzeń, że w ofercie producenta w 2026 roku pojawiły się nie dwa, ale trzy składaki w konstrukcji typu clamshell. Jeżeli interesuje Was, czy Razr 70 okazał się dobrym rozwiązaniem na start i czy Razr 70 Ultra nawiązał walkę jak równy z równym z Samsungiem Galaxy Z Flip 8 – zapraszam do recenzji.

Osoby, dla których składane smartfony w 2026 roku wyszły na tyle dawno, że wolą już poczekać na kolejną generację, wcale nie będą musiały uzbrajać się w cierpliwość do wiosny – to właśnie w tych miesiącach debiutowały w ostatnich latach składane smartfony Motoroli.

Motorola Razr 70 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Motorola Razr 80 już za kilka tygodni

Jak podaje Android Headlines, kolejna generacja składaków z „M” na pleckach może pojawić się już na samym początku 2027 roku. Premiera urządzeń ma się odbyć w trakcie Lenovo Tech World – wydarzenia będącego częścią targów CES w Las Vegas, które zaplanowano na 6-9 stycznia 2027 roku. Wtedy ma zadebiutować również składany „paszportowy” smartfon Motoroli, o którym mówi się od listopada 2026 roku.

Nie jest to jedyna informacja, jaką serwis chciał podzielić się ze światem. Redakcja dotarła również do specyfikacji modelu Razr 80, który może w końcu dogonić pozostałe urządzenia w gamie.

Przez ostatnie lata bazowego składaka oraz wariant Ultra dało się z daleka odróżnić, dzięki zewnętrznemu ekranowi. Kiedy w 2023 roku Motorola po raz pierwszy zaprezentowała dwa urządzenia w ramach jednej generacji, Razr 40 miał wąski ekran, natomiast w wariancie Ultra pokrywał on większość górnej części obudowy.

Rok później Motorola powiększyła ekran w Razr 50, jednak w tym samym czasie panel w modelu Ultra wypełnił niemal całą powierzchnię obudowy. Różnica ta utrzymała się również w generacji Razr 60 oraz Razr 70.

Teraz Razr 80 miałby dostać nie tylko większy, ale „szybszy” ekran. Smartfon zyskałby zatem wyświetlacz o przekątnej 4 cali, rozdzielczości 1272×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz zamiast 90 Hz.

Oprócz większego ekranu, Razr 80 ma zostać wyposażony również w nowy układ mobilny MediaTek Dimensity 7550X, akumulator o pojemności 5000 mAh (o 200 mAh większy niż w poprzedniku) oraz szybsze ładowanie przewodowe 45 W. Drobnych zmian doczeka się również obudowa – zostanie dodana klasa wodoszczelności IPX9, a urządzenie skurczy się z 88,08 x 73,99 x 15,85 mm do 88 x 74 x 14,6 mm, choć przy okazji przytyje ze 188 do 195 g. Szkoda, że przedpremierowe informacje wspominają o krótkim, bo zaledwie trzyletnim okresie wsparcia dużymi aktualizacjami systemu – to jednak nie musi być wcale prawda.

Jeżeli czekacie na nowy, bazowy składany smartfon Motoroli, pozostaje Wam zaznaczyć kalendarzu datę nadchodzącego Lenovo Tech World, czyli 6 stycznia 2027 roku. To właśnie wtedy powinna mieć miejsce jego premiera.