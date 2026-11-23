Rozpoczął się tydzień, w którym (w końcu) wypada Black Friday 2026 i duża część sklepów oraz firm (nareszcie) uruchamia najlepsze promocje. Play również znajduje się w tym gronie – oferuje m.in. abonament od 20 złotych miesięcznie.

Promocje Play na Black Friday 2026

Z okazji Black Friday 2026 obniżył cenę abonamentu M z paczką 400 GB internetu w Polsce – z 80 do 60 złotych miesięcznie. W trakcie całej umowy, trwającej 24 miesiące, klient zaoszczędzi zatem 240 złotych. W dodatku można dobrać smartfon w niższej cenie. Wśród dostępnych modeli operator wymienia:

Motorolę Edge 70 12/512 GB za 1499 złotych,

Xiaomi 17T 12/512 GB za 2199 złotych,

Google Pixel 11 12/256 GB za 2999 złotych,

iPhone’a Air 1 TB za 5999 złotych,

Motorolę Razr Fold 16/512 GB za 6999 złotych.

Play oferuje również internet mobilny z pakietem 150 GB za 20 złotych miesięcznie (po rabatach) z umową na 2 lata, a także internet światłowodowy o prędkości do 300 Mbit/s za 0 złotych przez pierwszych 12 miesięcy (potem 75 złotych miesięcznie po rabatach). Rabat nie uwzględnia opłaty za wypożyczenie modemu w wysokości 5 złotych miesięcznie.

Po roku operator może też zacząć doliczać 20 złotych miesięcznie za świadczenie usługi dostępu do internetu w domu jednorodzinnym i 5 złotych za łącze (w wybranych lokalizacjach).

Play obniżył również ceny tabletów i laptopów, w tym:

Lenovo Idea Tab 10.1 4/128 GB LTE – do 699 złotych,

Lenovo Idea Tab 11 8/128 GB Wi-Fi z rysikiem w zestawie – do 849 złotych,

Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB Wi-Fi – do 1799 złotych,

Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128 GB 5G – do 2099 złotych,

Acer Chromebook 315 N50 8/128 GB – do 1199 złotych,

Acer Aspire Go 14 AG14-72P 16/512 GB – do 2799 złotych,

Asus TUF Gaming F16 16/512 GB – do 5899 złotych,

HP HyperX OMEN 15 16/512 GB – do 5899 złotych.

Ekskluzywne promocje Play na Black Friday 2026 roku

Do skorzystania z promocji Play na Black Friday 2026 zachęcają również dwie ekskluzywne oferty. Dzięki nim można otrzymać w prezencie smartfon Samsung Galaxy A17 (4G) po zakupie modelu Samsung Galaxy S26 FE 128 GB lub klawiaturę z etui po nabyciu tabletu Samsung Galaxy Tab S10 FE. Promocja obowiązuje do 6 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania puli nagród.

Z kolei osoby, które kupią tablet ZTE Pad X1102N 5G, otrzymają rysik. W obu przypadkach wymagana jest rejestracja na odpowiedniej stronie internetowej.