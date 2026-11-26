Popularna sieć obuwnicza – Deichmann – to kolejna ofiara cyberataku. Zabezpieczenia jej systemu zostały naruszone, za sprawą czego sprawcom udało się zdobyć poufne dane klientów. Wyciek może stać się podstawą kolejnych ataków – tym razem wymierzanych już w użytkowników.

Wyciek danych klientów Deichmanna w Polsce

O wycieku poinformował serwis Niebezpiecznik, który zdradził też konkretne informacje na jego temat, przy czym użytkownicy otrzymują również stosowne maile na ten temat. Stąd wiemy, że w wyniku cyberataku sprawcy uzyskali dostęp do rozległych baz danych klientów internetowego sklepu Deichmann. W ich ręce trafiły między innymi:

imiona i nazwiska,

adresy zamieszkania,

numery telefonów,

adresy e-mail,

a także faktury i informacje o metodach płatności.

Dobra wiadomość jest taka, że ani dane płatnicze, ani dane logowania nie zostały naruszone. Nie ma więc bezpośredniego zagrożenia. Niemniej warto być – szczególnie w najbliższych miesiącach – czujnym, gdy otrzyma się telefon lub wiadomość e-mail od (rzekomo) Deichmanna. Osoby podszywające się pod sklep mogą znać nazwisko i szczegóły zamówienia ofiary, czym mogą zaskarbić sobie zaufanie. Grunt, to niczego nie klikać ani nie podawać żadnych danych. Jeśli już musisz – samodzielnie skontaktuj się ze sklepem.

Przedstawiciele firmy Deichmann podkreślili, że nigdy nie proszą o podawanie żadnych danych przez telefon lub e-mail. Zapewnili również, że od razu po odkryciu incydentu poinformowali odpowiednie organy i złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wyjaśnili też, że nieuprawniony dostęp został szybko zablokowany, a luka, która na to pozwoliła – wyeliminowana.

drEryk też został zaatakowany

W tym samym czasie o nieuprawnionym dostępie do systemów informatycznych poinformowała firma drEryk zajmująca się dostarczaniem oprogramowania dla sektora medycznego w Polsce. W wyniku cyberataku sprawcy mogli uzyskać dostęp do nazw i IP placówek, ich NIP-ów i REGON-ów, jak również numerów PESEL pacjentów korzystających z eRejestracji.

Podjęte zostały natychmiastowe działania, które zatrzymały wyciek i wypełniono również obowiązki informacyjne. Niemniej analiza incydentu trwa i nie są jeszcze znane szczegóły na temat tego, co faktycznie udało się wykraść cyberprzestępcom. Ze względu na tę sytuację tymczasowo wyłączona została także funkcja eRejestracji.

1Password to kolejna ofiara

Niemal równolegle o wycieku poinformowali przedstawiciele usługi 1Password, czyli popularnego generatora i menedżera haseł. Żadne hasła nie trafiły w ręce cyberprzestępców, ale uzyskali oni dostęp do loginów i adresów e-mail. Podobnie więc jak w przypadku Deichmanna, największe zagrożenie stanowi phishing, czyli próby wyłudzenia danych poprzez podszywanie się pod inne osoby lub podmioty.

Sprawa 1Password jest jednak inna, ponieważ nie doszło jako tako do naruszenia systemów bezpieczeństwa. Zamiast tego cyberprzestępca zdobył hasło jednego z pracowników (konkretnie hasło do firmowego konta GitHub) i w ten sposób dostał się do środka. To pozwoliło mu pobrać bazę, w której jednak nie znajdują się hasła użytkowników, bo do nich usługa nie ma dostępu.

To kolejny w ostatnich tygodniach wyciek. Niespełna dwa tygodnie temu przeprowadzono udany cyberatak na miesięcznik „Pismo”, w październiku wyciekły autorskie umowy z bazy Legimi, a do tego w niepowołane ręce trafiły dane użytkowników serwisu wakacje.pl, a we wrześniu ofiarą ataku padła Fakturownia. Za nami jest też fala wycieków danych polskich pacjentów.