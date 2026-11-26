WhatsApp wreszcie pozwoli zaplanować wysłanie wiadomości. Wyczekiwana funkcja trafi do użytkowników aplikacji na Androidzie i iOS w nadchodzących tygodniach.

Zaplanowane wiadomości w końcu zawitały do WhatsAppa

Zespół odpowiedzialny za rozwój popularnego komunikatora twierdzi, że to jedna z najbardziej oczekiwanych przez użytkowników funkcji. Jest to wysoce prawdopodobne, bowiem temat od dłuższego czasu wzbudzał duże zainteresowanie. Nie dziwi, gdyż konkurencja wprowadziła podobne rozwiązania już wcześniej i zazwyczaj są one naprawdę przydatne.

Zanim przejdziemy dalej, to zróbmy krok do tyłu. Otóż pod koniec lutego 2026 roku dowiedzieliśmy się, że WhatsApp pozwoli zaplanować wysłanie wiadomości. Wówczas odpowiednie ślady znaleziono w kodzie aplikacji, ale data udostępnienia rozwiązania nie była znana. Na kolejną ważną informację musieliśmy poczekać kilka miesięcy – w październiku funkcja trafiła do aplikacji w wersji beta na Androidzie, co sugerowało, że debiut jest tuż za rogiem.

Natomiast teraz, po wykazaniu się naprawdę dużą dawką cierpliwości, użytkownicy WhatsAppa wreszcie będą mogli zaplanować wysłanie wiadomości. Rozwiązanie zostało oficjalnie ogłoszone i w najbliższym czasie ma być sukcesywnie wprowadzane w kanale stabilnym.

źródło: WhatsApp

Funkcja zaplanowanych wiadomości pozwala napisać wiadomość w dowolnym momencie, aby wysłać ją od 10 minut do 14 dni później. Działa zarówno w czatach indywidualnych, jak i grupowych. Zaplanowana wiadomość zostanie wysłana również wtedy, gdy telefon będzie wyłączony lub rozładowany i – co warto podkreślić – pozostanie w pełni zaszyfrowana, podobnie jak zwykła wiadomość prywatna.

W ten sposób można wysłać wiadomość tekstową, zdjęcie czy film. Dla odbiorcy będzie ona wyglądała jak każda inna wiadomość. Ponadto użytkownik może przeglądać wszystkie przyszłe wiadomości i – jeśli zmieni zdanie – usuwać je z wyprzedzeniem.

Funkcja zaplanowanych wiadomości trafi do wszystkich użytkowników WhatsAppa

Nowość w nadchodzących tygodniach będzie udostępniana w aplikacji WhatsApp w wersji na Androida i iOS. Docelowo ma pojawić się globalnie u każdego użytkownika. Dokładny harmonogram nie został podany, ale proces wdrażania zapewne będzie realizowany stopniowo.

Oczywiście warto pobrać najnowszą wersję aplikacji z Google Play (Android) lub Apple App Store (iOS).