Orange daje duży rabat na telefony. Sprawdź, czy Tobie też przysługuje

Orange poinformowało, że wybranym klientom przysługuje rabat na nowy telefon. Trzeba jednak spełnić jeden warunek, aby go otrzymać. Akcja jest związana z decyzją operatora, która ma duży wpływ na jego klientów.

Rabat na nowy telefon dla wybranych klientów Orange

Akcja jest związana z faktem, że w grudniu 2025 roku Orange zakończyło proces wyłączania sieci 3G w Polsce. I choć osoby, posiadające telefony, które nie obsługują nowszych standardów, czyli 4G LTE i 5G, wciąż mogą dzwonić oraz wysyłać i odbierać wiadomości SMS, to operator zachęca do wymiany urządzenia, ponieważ dzięki temu klienci zyskają dostęp do lepszej jakości usług, w tym rozmów w technologii VoLTE.

Oferta jest skierowana do osób, posiadających telefon, obsługujących wyłącznie technologie 2G i 3G oraz umowę na abonament. Uprawnieni do skorzystania z niej klienci otrzymają od Orange „listy z preferencyjną ofertą zakupu telefonu z VoLTE ze zniżką”. Aby jednak z niej skorzystać, konieczne jest oddanie starego urządzenia – obecnie używanego, wskazanego w przesłanym przez operatora liście.

Co równie ważne, odsprzedaż dotychczas używanego telefonu i zakup nowego musi odbyć się tego samego dnia w salonie Orange.

Klienci Orange mogą zaoszczędzić nawet 500 złotych, kupując nowy telefon z obsługą VoLTE

Do skorzystania z oferty operatora zdecydowanie zachęca fakt, że klienci mogą kupić nowy telefon taniej nawet o 500 złotych. W przypadku, gdy jego cena będzie wyższa, pozostałą kwotę można rozłożyć na raty 0%.

Naturalnie można kupić zarówno smartfon do 1000 złotych lub smartfon do 1500 złotych (osoby, które teraz korzystają ze starego telefonu, raczej nie będą zastanawiać się, jaki smartfon do 2000 złotych lub więcej wybrać), jak i klasyczny telefon z klawiaturą. W ostatnim przypadku operator oferuje modele: