Sensowny telefon dla seniora? Te klasyczne modele warto sprawdzić

Artykuł sponsorowany

Dla wielu osób telefon to narzędzie pracy, dla innych sposób na zabicie wolnego czasu. Ale są też tacy, dla których to przede wszystkim narzędzie służące do kontaktu ze światem, z naciskiem na najbliższych. Dla seniorów, którzy często mieszkają samotnie, telefon może być jedynym mostem łączącym ich z rodziną i bliskimi na co dzień. I właśnie z myślą o nich powstała seria myPhone Praline Collection.

myPhone Praline Collection to seria dopasowana do realnych potrzeb seniorów

Linia myPhone Praline Collection to efekt pracy zespołu mPTech, który stworzył serię w oparciu o realne potrzeby użytkowników w wieku 60+. Projektanci sięgnęli nie tylko po dane z rynku, ale także do raportów, badań i bezpośrednich opinii klientów. Wynika z nich, że osoby starsze nie chcą kolejnego przekombinowanego smartfona z milionem funkcji. Chcą prostoty, bezpieczeństwa i komfortu.

Według raportu SeniorApp z 2024 roku, aż 36% seniorów mieszka samotnie, a 56% spotyka się z rodziną rzadziej niż raz w miesiącu. Samotność to więc niestety codzienność dla wielu osób po sześćdziesiątce. W badaniach Polskiego Czerwonego Krzyża czy Stowarzyszenia mali bracia Ubogich jeszcze wyraźniej widać, jak kluczowe są relacje rodzinne i możliwość rozmowy. 94% ankietowanych uznało je za fundament codziennego funkcjonowania. Dlatego marka myPhone uczyniła z kontaktu z bliskimi punkt wyjścia do stworzenia nowych telefonów.

W skład linii produktowej Praline Collection wchodzą trzy klasyczne telefony: myPhone Harmony LTE, myPhone Bueno LTE i myPhone Halo 4 Plus LTE. Dwa pierwsze z nich zaprojektowane zostały w Polsce przez dział marketingu i dział produktu mPTech i odpowiadają na realne potrzeby użytkowników.

myPhone Praline Collection to telefony, które mają się wyróżniać

Praline Collection to konkretne podejście do designu i estetyki. Urządzenia utrzymano w spójnej stylistyce – eleganckiej, czekoladowej kolorystyce z możliwością wymiany plecków (a skoro już można dostać się do wnętrza telefonu, warto wspomnieć, że bateria w każdym modelu jest wymienna!). Do tego estetyczne pudełka – uśmiech obdarowywanego seniora gwarantowany.

Producent zadbał też o detale. Odpowiednio duże czcionki w menu (dodatkowo rozmiar czcionki można dostosować pod własne preferencje), intuicyjne ikony, czytelne komunikaty (oczywiście cały interfejs w języku polskim) i łatwe przełączanie się między funkcjami to podstawa.

Każdy model oferuje skrojone pod seniorów funkcje alarmu SOS, dostęp do szybkich kontaktów i latarki oraz dedykowaną bazę ładującą. Te ostatnie nie tylko ułatwiają ładowanie (odstawiając telefon na stację dbamy o to, by właściwie cały czas był naładowany), ale w modelach Bueno i Harmony oferują dodatkową funkcję, którą jest lokalizowanie telefonu. Jeśli użytkownik nie pamięta, gdzie go zostawił, wystarczy, że kliknie przycisk na bazie, a słuchawka poinformuje nas głośnym alertem gdzie jej szukać.

Co też ważne z punktu widzenia seniora, obawiającego się awaryjności sprzętu, myPhone oferuje łatwy dostęp do serwisu w Polsce – w tym opcję szybkiej naprawy, wymiany sprzętu czy kontakt z infolinią wsparcia technicznego.

Co konkretnie oferują telefony myPhone z pralinowej kolekcji?

myPhone Harmony LTE to gratka dla osób starszych, które chcą się wyróżnić – oto bowiem model z klapką, oferujący dwa ekrany. Wyposażono go w 2,8-calowy, wyraźny ekran IPS wewnątrz, a także dodatkowy 1,44-calowy ekran na zewnątrz konstrukcji. Pod maską znalazł się procesor Unisoc T107 wspierany przez 48 MB RAM i 128 MB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć kartą pamięci o dodatkowe 64 GB.

Na pokładzie znalazł się jeszcze m.in. podstawowy aparat o rozdzielczości 2 Mpix. Warto zaznaczyć, że telefon wspiera technologię VoLTE, a jego bateria 1300 mAh zapewnia wystarczająco długi czas działania.

myPhone Bueno LTE to klasyczna konstrukcja. Mamy tu LTE, aparat 2 Mpix, ekran 2,8 cala oraz fizyczną klawiaturę. Najważniejsze podzespoły są dokładnie te same, co w przypadku Harmony LTE. Mamy tutaj jednak do czynienia z większym akumulatorem, którego pojemność wynosi 2000 mAh.

myPhone Halo 4 Plus LTE to z kolejna klasyczna propozycja, przy czym jego ekran jest największy ze wszystkich omawianych dziś modeli. Wyświetlacz ma tutaj 3,5 cala. W porównaniu z pozostałymi telefonami, mamy tu dodatkowo obsługę dual SIM i jeszcze większą baterię – 2500 mAh

Ile kosztują te klasyczne telefony dla seniorów?

Skoro na temat samych telefonów wiecie już naprawdę sporo, została ostatnia rzecz – cena. Poszczególne modele zostały wycenione na:

myPhone Bueno LTE Praline Collection: 349 złotych,

myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection: 399 złotych,

myPhone Harmony LTE Praline Collection: 429 złotych.

Wszystkie modele z serii są już dostępne w sklepie producenta, w największych elektromarketach, a w niedalekiej przyszłości będzie je można kupić również u operatorów – z naszych informacji wynika, że model Harmony LTE niebawem pojawi się w ofercie Plusa.

Materiał powstał na zlecenie mPTech