Dzięki tym promocjom Orange możesz sporo zyskać

Operator sieci Orange na początku nowego roku postanowił przygotować promocje, których zadaniem jest zachęcenie klientów do skorzystania z usług firmy. Trzeba przyznać, że dzięki nim można sporo zyskać – nawet 5000 GB internetu lub kilka miesięcy darmowego abonamentu. Kto może skorzystać z oferty?

Duża paczka internetu dla nowych klientów

Klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Orange lub zakupić całkiem nowy numer, mogą zyskać nawet 5000 GB internetu w ciągu roku. Promocja trwa do 31 marca 2024 roku i jest skierowana do użytkowników Orange na kartę. Mogą oni liczyć na comiesięczną paczkę 400 GB danych do wykorzystania. Nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby wiedzieć, że 12 razy 400 da nam 4800 GB. Brakujące 200 GB internetu ważne przez 31 dni można zaś otrzymać za zgody marketingowe, wysyłając SMS o treści TAK pod 80290.

Żeby skorzystać z tej oferty, po zarejestrowaniu numeru w Orange wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści START na numer 814. Automatycznie włączony zostanie także pakiet, w ramach którego klienci mogą liczyć na rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 25 GB danych na 31 dni za darmo. Po pierwszym miesiącu darmowego korzystania z usługi, za jej odnowienie trzeba będzie zapłacić już 35 złotych miesięcznie.

Warto wspomnieć, że Orange nie jest jedynym operatorem, który kusi swoich klientów ogromną paczką internetu. W grudniu 2023 roku podobną ofertę ogłosił Play w ofercie Virgin Mobile na kartę. W ramach promocji #GIGACHAD klienci mogą zyskać nawet 5000 GB przez rok.

Darmowy abonament w Orange

Paczki internetu to jednak nie wszystko, co przygotowało Orange. Dla klientów, którzy zamiast oferty na kartę poszukują światłowodowego internetu i abonamentu komórkowego, operator przygotował promocje w Orange Love. Zamawiając usługi łączone online do 21 stycznia 2024 roku konsumenci (w zależności od wybranej opcji) mogą zyskać darmowy abonament nawet przez pierwsze 4 miesiące.

Z kolei wszyscy, którzy zainteresowani są zakupem internetu światłowodowego do domu, kupując go online (również do 21 stycznia), mogą skorzystać z promocji, dzięki której możliwe jest zyskanie nawet 3 miesięcy darmowego abonamentu.