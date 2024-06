Nowa oferta Orange. Pół roku za darmo i smartfon za pół ceny

Z okazji nadchodzącego lata Orange przygotowało nowe oferty. Wśród propozycji abonamentu komórkowego znalazł się m.in. internet 5G bez limitu danych i prędkości czy smartfony za połowę ceny. Operator proponuje też półroczne wakacje od opłat za światłowód, pakiety roamingu i oferty specjalne dla przedsiębiorców.

Abonament komórkowy na lato

W przypadku abonamentu komórkowego z planem L operator daje użytkownikom aż 2-letni dostęp do internetu 5G bez limitu danych i prędkości. Aby korzystać z technologii mobilnej piątej generacji, trzeba jednak zaopatrzyć się w smartfon, który ją obsłuży. Orange, mając to na uwadze, uruchomiło też dodatkową ofertę na lato, dzięki której za wybrane smartfony trzeba będzie zapłacić tylko połowę sugerowanej ceny. Klienci mogą wybierać spośród dwóch propozycji: Samsunga Galaxy A55 5G 8/256 GB za 1080 złotych, zamiast 2160 złotych oraz Motoroli Edge 50 Pro 5G 12/512 GB za 1368 złotych, zamiast 2772 złotych.

Samsung Galaxy A55 5G Motorola Edge 50 Pro 5G fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Operator nie zapomniał też o osobach, które podpisują nową umowę czy przenoszą numer do Orange. Zainteresowani smartfonem Xiaomi Redmi 13C 5G 4/128 GB mogą zapłacić teraz niską ratę w wysokości 14 złotych za miesiąc. Oferta obowiązuje w przypadku zakupu Planu L z internetem 5G bez limitów przy zawarciu umowy na 36 miesięcy.

Oferta abonamentu komórkowego (źródło: operator)

Z podobnej okazji mogą skorzystać także klienci, którzy zdecydują się na Plan XS – w tym przypadku miesięczny abonament wyniesie 59 złotych wraz z rabatami dla pierwszego numeru, natomiast kolejne będą kosztowały 39 złotych miesięcznie.

Internet i telewizja od Orange

Lato z Orange dotarło także do domowych pakietów internetowych. W Love Mini liczba gigabajtów rośnie ze 100 do 300 GB. W przypadku opcji Standard oraz Extra klienci, zamiast 600 GB, otrzymują transfer bez ograniczeń w liczbie gigabajtów oraz prędkości.

Oferta Orange Love (źródło: operator)

Osoby, które wybiorą pakiet w połączeniu ze światłowodem o prędkości minimum 600 Mb/s z telewizją oraz dostępem do Netfliksa, będą mogły zrobić sobie tzw. półroczne wakacje od opłat. Oznacza to, że przez 6 miesięcy nie będą opłacały abonamentu za wybrany pakiet.

Wakacje za granicą? Bezpieczny roaming to konieczność

Pakiety roamingowe to doskonały wybór, gdy planujemy wakacje za granicą Unii Europejskiej. Klienci pomarańczowego operatora mogą zaopatrzyć się w pakiety roamingowe. Wśród propozycji znalazł się Bezpieczny Roaming, który umożliwia wykorzystanie 1 GB internetu za opłatą w wysokości 15 złotych na dobę. Pakiet ten ochroni podróżujących przez niespodziewanymi, wysokimi rachunkami. Opłata nie jest pobierana, gdy użytkownik danego dnia nie zaloguje się do sieci.

Jeśli jednak planujemy nieco dłuższy pobyt poza granicami UE warto zdecydować się na Pakiet GO. Dzięki niemu możemy zdobyć aż 10 GB ważne przez 15 dni. Cena tej propozycji wynosi 79 złotych.

Letnie promocje dla przedsiębiorców

Orange nie zapomniało również o przedsiębiorcach. Nowa oferta o nazwie zwrot za zakupy Orange pozwoli na odzyskanie nawet 2,5 tysiąca złotych w zależności od planów taryfowych. Co istotne – propozycja ta została skierowana do nowych klientów, którzy zdecydują się na Internet Biurowy bądź Plan Firmowy. W przypadku tego drugiego w formacie XL klient zyskuje dostęp do nielimitowanej ilości gigabajtów i prędkości internetu oraz drugą kartę SIM za zero złotych przy wyborze Planu Firmowego w wariancie S.

Operator informuje też, że w ramach akcji Cenowe smartokazje dla firm tym razem pojawiły się smartfony, takie jak: