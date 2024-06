Chińskie smartfony coraz popularniejsze w Europie

Samsung i Apple to jedyne marki spoza Chin, które niezmiennie od lat utrzymują mocną pozycję na rynku smartfonów. W przypadku firm z Państwa Środka sytuacja dynamicznie się zmienia. Mieszkańcy Europy coraz chętniej jednak sięgają po chińskie urządzenia.

Dwie skrajności na europejskim rynku smartfonów

Canalys opublikował najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku smartfonów w pierwszym kwartale 2024 roku. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wszystkie marki dostarczyły łącznie 33,1 mln urządzeń. To o 2% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej (32,4 mln). Według firmy badawczej wynika to z poprawy warunków makroekonomicznych i faktu, że wiele osób zdecydowało się wymienić telefon, zakupiony podczas pandemii COVID-19.

Najwięcej smartfonów w pierwszym kwartale 2024 roku dostarczył Samsung – 12,1 mln, co dało mu 37% udziałów w dostawach, podobnie jak rok temu. Na drugim miejscu znalazło się Apple, które w pierwszych trzech miesiącach tego roku wysłało do Europy 7,3 mln iPhone’ów. To aż o 1,5 mln mniej niż w Q1 2023. Podium zamyka Xiaomi, które podobnie jak Samsung minimalnie zwiększyło dostawy rok do roku – do 5,4 mln z 5,3 mln.

Ciekawie wygląda sytuacja w przypadku producenta z czwartego i piątego miejsca w TOP 5 – odpowiednio Motoroli i Honora. Ta pierwsza firma dostarczyła w pierwszym kwartale 2024 roku 2,1 mln smartfonów, o 900 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Z kolei Honor zwiększył dostawy o ponad 100% – z 500 tysięcy do 1 miliona (w zaokrągleniu).

źródło: Canalys

Canalys zaobserwowało również ciekawe zjawisko w Europie. Z jednej strony klienci, którzy chcą kupić smartfon premium, coraz częściej sięgają po najdroższe modele z oferty producentów. Jednocześnie na popularności zyskują coraz tańsze urządzenia. Przez te skrajności średnia cena sprzedaży wzrosła w pierwszym kwartale 2024 roku tylko o 2%.

Canalys stworzyło też listę 10 modeli smartfonów, które dostarczono do Europy w największych ilościach w pierwszym kwartale 2024 roku. W oczy rzuca się przede wszystkim obecność dwóch modeli z oferty Xiaomi, podczas gdy w Q1 2023 całe TOP 10 zajęły urządzenia Apple i Xiaomi.

źródło: Canalys

Sztuczna inteligencja napędza sprzedaż smartfonów, ale producenci nie mogą przeholować

Widzieliśmy na własnych oczach, że Galaxy AI napędziła sprzedaż serii Galaxy S24. Canalys wyliczyło, że w pierwszym kwartale 2024 roku Samsung dostarczył aż o 58% więcej smartfonów z rodziny Galaxy S niż w analogicznym okresie rok wcześniej – łącznie 4,3 mln.

Analitycy z Canalys uważają, że producenci do końca 2024 roku będą opierać swoją komunikację marketingową na możliwościach sztucznej inteligencji. Firma przeprowadziła również badanie, które pokazało, że duża część klientów pozytywnie ocenia funkcje AI w smartfonach. Nie ma jednak 100% pewności, że mogą one skutecznie zachęcić do zakupu, ponieważ przeciętny europejski konsument podchodzi z ostrożnym optymizmem do możliwości sztucznej inteligencji w smartfonach.

źródło: Canalys

Według Canalys producenci nie powinni przesadzać z promowaniem sztucznej inteligencji i przypisywać jej zbyt dużych możliwości, bo jeśli to zrobią, mogą nie zaspokoić oczekiwań klientów i wyświechtać AI. A to z kolei może doprowadzić do utraty zaufania, zniechęcenia do SI oraz nawet odwrócenia się od marki.