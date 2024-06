Samsung tworzy naprawdę dziwny smartfon

Producenci nieustannie nas zaskakują, lecz nie zawsze pozytywnie. Czasami doprawdy trudno zrozumieć, co autor miał na myśli. Tak też jest w tym przypadku. Wydaje się, że Samsung chce… zrobić skok na kasę klientów.

Więcej nie znaczy lepiej

W ofercie producenta z Korei Południowej od zawsze było mnóstwo telefonów. W przypadku składanych smartfonów firma zachowywała jednak umiar, wprowadzając na rynek co roku po jednym modelu z serii Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold. Może się to jednak zmienić, ponieważ od dłuższego już czasu chodzą słuchy, że Koreańczycy dodadzą do swojego portfolio dwa urządzenia z linii Galaxy Z Fold 6.

O ile bezpośredni następca Galaxy Z Fold 5 ma być nieznacznie zmodyfikowaną wersją swojego poprzednika, o tyle drugi z modeli będzie… No właśnie – biorąc pod uwagę dostępne informacje, pochodzące od świetnie poinformowanego informatora z Chin – co najwyżej atrakcyjny zewnętrznie.

Digital Chat Station używa nazwy Galaxy Z Fold 6 Slim, ponieważ smartfon ma być smukły… i nic poza tym. Wcześniej mówiło się, że drugi model z serii Galaxy Z Fold 6 ma się nazywać Galaxy Z Fold 6 Ultra, ale informator z Chin twierdzi, że producent z Korei Południowej nie zdecydował się na taki dopisek.

Wskazywałby on bowiem na lepszą specyfikację i większe możliwości (podobnie jak w przypadku serii Galaxy S Ultra), podczas gdy Galaxy Z Fold 6 Slim nie będzie lepszy pod względem parametrów od Galaxy Z Fold 6. Mało tego – będzie nawet gorszy, ponieważ nie zapewni wsparcia dla obsługi rysikiem S Pen! Właśnie dzięki temu ma być smuklejszy.

Samsung chce sprzedać gorszy smartfon za więcej pieniędzy

Digital Chat Station przekazał, że Galaxy Z Fold 6 Slim, pomimo mniejszych możliwości, ma kosztować więcej niż „regularny” Galaxy Z Fold 6! Sprzedawanie czegoś gorszego za więcej pieniędzy trudno nazwać inaczej niż skokiem na kasę. Szczególnie że chińscy producenci tworzą ultra smukłe składane smartfony z topowymi specyfikacjami (i nawet ze wsparciem dla obsługi rysikiem, jak Honor Magic V2 w jednej z konfiguracji).

Trudno nie odnieść też wrażenia, że Samsung planuje zrobić to samo, co Apple, które w 2025 roku ma wprowadzić na rynek iPhone’a 17 Slim. Choć będzie miał on słabszą specyfikację niż iPhone 17 Pro, ma być najdroższym modelem z serii.