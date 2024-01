Masz numer w Orange? Włącz tę usługę, a będziesz spać spokojnie

O ile podczas podróży po krajach Unii Europejskiej raczej nie trzeba się martwić o to, że po powrocie rachunek za telefon zwali nas z nóg, o tyle w przypadku wycieczki do kraju spoza Wspólnoty już tak może być. Jednak nie w Orange, gdyż operator wprowadził właśnie nową usługę o nazwie Bezpieczny Roaming. Jak z niej skorzystać?

Bezpieczny Roaming w Orange – lista krajów

Dzięki Unii Europejskiej obowiązuje zasada roam like at home, dzięki której w krajach Wspólnoty można korzystać z usług na podobnych zasadach jak w Polsce, z wyjątkiem internetu, gdyż w jego przypadku pakiet zawsze jest mniejszy względem paczki GB dostępnej w kraju. Z roku na rok pakiet internetu w roamingu w UE jest jednak coraz większy, ponieważ sukcesywnie obniżana jest stawka hurtowa za GB w Unii Europejskiej.

Jeżeli zatem podróżujecie po krajach Wspólnoty, Bezpieczny Roaming w Orange Wam się nie przyda, bo nawet jeśli nie macie w ramach swojej oferty żadnego pakietu internetu do wykorzystania w kraju, to i tak dostajecie 1 GB do zużycia na terenie Unii Europejskiej. Zresztą usługa ta nie powstała z myślą o wycieczkach do państw na Starym Kontynencie, tylko do dalszych destynacji.

Bezpieczny Roaming dostępny jest w 46 krajach poza Unią Europejską:

Albania,

Algieria,

Andora,

Argentyna,

Australia,

Bośnia i Hercegowina,

Brazylia,

Chile,

Chiny,

Czarnogóra,

Egipt,

Filipiny,

Hong Kong,

Indie,

Indonezja,

Izrael,

Japonia,

Jordania,

Kambodża,

Kanada,

Katar,

Kolumbia,

Korea Południowa,

Kosowo,

Kostaryka,

Macedonia Północna,

Malezja,

Maroko,

Mauritius,

Meksyk,

Mołdawia,

Nowa, Zelandia,

Peru,

Republika Południowej Afryki,

Senegal,

Serbia,

Singapur,

Sri Lanka,

Stany Zjednoczone,

Szwajcaria,

Tajlandia,

Tunezja,

Turcja,

Wietnam,

Wybrzeże Kości Słoniowej,

Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Bezpieczny Roaming w Orange – cena, dostępne pakiety

Bezpieczny Roaming włączy się automatycznie, gdy klient operatora połączy się z internetem w którymś z ww. krajów w ramach roamingu. Co jednak ważne: dotyczy to wyłącznie klientów, którzy podpiszą lub przedłużą umowę od 21 stycznia 2024 roku. Aktualni posiadacze abonamentów muszą aktywować tę nową usługę ręcznie, wysyłając bezpłatny SMS o treści BR na numer 80060. Z kolei użytkownicy oferty na kartę powinni wysłać SMS i treści BR na numer 80214.

Po nawiązaniu połączenia z internetem w roamingu Orange aktywuje Bezpieczny Roaming z pakietem 1 GB za 15 złotych na 24 godziny. Warto pamiętać, że usługa będzie odnawiać się automatycznie co 24 godziny – aby temu zapobiec, należy wyłączyć transmisję danych komórkowych. Jeśli klient wykorzysta cały 1 GB przed upływem 24 godzin, dalsza transmisja danych zostanie zablokowana, co uchroni go przed wysokimi opłatami, które mogą sięgać nawet 44 złotych za 1 MB (tak, MB, nie GB). W razie potrzeby może jednak wcześniej aktywować kolejny 1 GB za 15 złotych, jeżeli nie chce bądź nie może czekać do kolejnego automatycznego odnowienia po upływie pełnej doby.

W ramach usługi Bezpieczny Roaming Orange umożliwia również aktywowanie pakietu 10 GB na 15 dni za 79 złotych – on jest już jednorazowy, nie odnowi się automatycznie. Można go aktywować zarówno w abonamencie, jak i taryfach na kartę – w pierwszym przypadku dodatkowym profitem jest obniżenie ceny minuty połączenia, SMS-a i MMS-a do 50 groszy (nie dotyczy to ofert na kartę – tam stawki nie ulegną zmianie).

Regulamin oferty Pakietów roamingowych dla podróżujących do wybranych krajów poza Unią Europejską (PDF) – abonament

Regulamin oferty Pakietów roamingowych dla podróżujących do wybranych krajów poza Unią (PDF) – dla taryf na kartę