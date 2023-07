Nie musisz mieć smartfona Huawei, żeby odebrać te nagrody (ale nie możesz też mieć iPhone’a)

Huawei przygotował akcję, która mogłoby się wydawać skierowana jest wyłącznie do posiadaczy jego smartfonów i tabletów. Tymczasem mogą wziąć w niej udział również użytkownicy urządzeń innych marek. Pod warunkiem, że nie jest to Apple.

Akcja z atrakcyjnymi nagrodami nie tylko dla posiadaczy smartfonów i tabletów Huawei

Choć ogłoszona właśnie akcja pod nazwą „Letnia wycieczka” kręci się wokół sklepu AppGallery, który jest fabrycznie instalowany na smartfonach i tabletach firmy Huawei (wcześniej również marki HONOR, ale obecnie już nie), to mogą go pobrać na swoje urządzenie również właściciele urządzeń innych marek – wystarczy pobrać go z oficjalnej strony producenta i zarejestrować ID Huawei. To wszystko.

źródło: Huawei

Jakie nagrody możecie wygrać, jeśli wybierzecie się na „Letnią wycieczkę”? Co tydzień odsłaniane i odblokowywane są 2 nowe nagrody, oznaczone nazwą turystycznej destynacji. Ponadto osoby biorące udział w niniejszej akcji mogą pobrać bezpłatnie aplikację Easy Voice Recorder Pro (standardowo kosztuje ona 10,40 złotych) oraz odebrać sześciomiesięczną subskrypcję usługi Tinder Plus (też za darmo).

Najciekawiej brzmią jednak nagrody rzeczowe – w puli nagród znajdują się bowiem również urządzenia marki Huawei, w tym smartopaski, słuchawki z serii FreeBuds, smartfwatche z linii Watch GT oraz tablety MatePad 11. Ich liczba jest ograniczona, dlatego lepiej się pospieszyć.

Jak wziąć udział w akcji „Letnia wycieczka”?

Uczestnictwo w akcji polega na zbieraniu punktów w postaci lodów. Za każdą pobraną aplikację (z przygotowanej przez firmę listy) uczestnik otrzyma jeden lód. Maksymalnie jednego dnia może zebrać 20 lodów, co oznacza, że nawet jeśli pobierze więcej programów, dostanie maksymalnie 20 punktów. Lista aplikacji zostanie zaktualizowana 14 i 21 lipca 2023 roku.

Przygotowane przez Huawei nagrody można odebrać właśnie za zebrane lody. „Ceny” są różne, a wybór bardzo szeroki, ponieważ – jak zostało już wspomniane – w każdym tygodniu odsłaniane są i odblokowywane dwie nowe nagrody, a ponadto można zdobyć nagrody rzeczowe w postaci urządzeń marki.

Pierwsza część akcji „Letniej wycieczki” potrwa do 26 lipca 2023 roku. Kolejną zaplanowano zaś na okres od 27 lipca do 30 sierpnia br. Kampanię możecie sprawdzić tutaj.