Według Netflixa ta funkcja ułatwi Wam życie. Czy aby jednak na pewno?

Wygląda na to, że do serwisu Netflix zmierzają kolejne zmiany. Trudno na ten moment stwierdzić, czy będą wyłącznie korzystne dla użytkowników.

Ta nowość na Netflixie ma zapewnić użytkownikom większą swobodę i niezależność

Zaledwie kilka dni temu wspominaliśmy, że Netflix wprowadza zmiany w sposobie logowania i wdraża uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Dotychczas subskrybenci mogli zalogować się do serwisu poprzez wpisanie adresu mailowego oraz hasła, a w niektórych, podejrzanych dla systemu przypadkach, konieczne było też wykonanie dodatkowego kroku. Po wdrożeniu zmian użytkownicy będą musieli przy pierwszym logowaniu na danym urządzeniu dodatkowo skorzystać z fizycznego urządzenia lub danych biometrycznych.

Wygląda na to, że na tym się nie skończy, gdyż na Reddicie pojawiły się posty dotyczące wdrażanej przez Netfliksa nowej funkcji. Użytkownicy zgłaszają, że serwis zaczął zachęcać ich do podania unikatowego adresu e-mail dla każdego profilu. Warto wspomnieć, że dotychczas wszyscy użytkownicy konta dla jednego gospodarstwa domowego logowali się za pomocą jednego, głównego adresu konta.

Co za tym idzie – jeśli jeden z użytkowników zapomniał hasła lub potrzebował kodu weryfikacyjnego podczas logowania na nowym urządzeniu, każdorazowo musiał zwrócić się o pomoc do właściciela tego adresu. W przypadku podania własnego adresu e-mail nie będzie zatem takiej potrzeby, gdyż kod przyjdzie na jego osobistą skrzynkę.

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Ta funkcja Netflixa może mieć drugie dno

W informacji przesyłanej do (póki co) wybranych subskrybentów Netflix twierdzi, że dzięki nowej funkcji użytkownik może otrzymać łatwiejszy dostęp do logowania oraz opcji, jakie zostaną wprowadzone do serwisu w przyszłości. Android Central wskazuje, iż po powiązaniu adresu mailowego użytkownika danego profilu, uzyskiwanie dostępu do konta stanie się prostsze.

Według części subskrybentów nie będzie to jednak wyłącznie korzystne dla użytkowników, a funkcja może mieć drugie dno i pomagać Netfliksowi w walce z nielegalnym udostępnianiem haseł osobom spoza jednego gospodarstwa domowego. W przyszłości może okazać się, że adresy e-mail mogą stać się przydatne dla platformy, aby rozróżniać użytkowników i zachęcać ich do utworzenia własnego konta z możliwością przeniesienia historii, polubionych treści czy zapisanych gier.