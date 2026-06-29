Opłaca się teraz kupić smartfon Samsunga. Możesz dostać rabat albo smartwatch lub drugi smartfon w prezencie

Jeśli myślisz o zakupie nowego smartfona, to ta promocja może skłonić Cię do wyboru modelu z portfolio Samsunga. Dzięki jednej możesz bowiem dostać rabat, a drugiej – otrzymać w prezencie smartwatch lub drugi smartfon.

600 złotych rabatu na smartfony z serii Samsung Galaxy S26

W sklepie internetowym Samsunga obowiązuje promocja, w ramach której po dodaniu do koszyka smartfona Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ lub Samsung Galaxy S26 Ultra cena zostanie obniżona o 600 złotych dzięki automatycznej aktywacji kodu rabatowego GALAXY-S26.

Gdzie kupić? Samsung Galaxy S26 12/256 GB ok. 2999 zł Samsung Zawiera linki afiliacyjne.

Oferta obowiązuje do 5 lipca 2026 roku do godziny 23:59 wyłącznie w sklepie internetowym Samsunga.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE lub smartfon Samsung Galaxy A36 256 GB w prezencie do smartfona z serii Galaxy S26

W ramach tej promocji po zakupie smartfona Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ i Samsung Galaxy S26 Ultra można otrzymać w prezencie smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic lub smartfon Samsung Galaxy A36 5G z 256 GB pamięci wbudowanej.

Aby skorzystać z tej oferty, trzeba kupić smartfon z serii Galaxy S26 w sieci Plus wraz z abonamentem do 19 lipca 2026 roku, a następnie aktywować go do 26 lipca 2026 roku poprzez uruchomienie na terenie Polski z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

Później trzeba jeszcze zalogować się na Konto Samsung w aplikacji Samsung Members i do 2 sierpnia 2026 roku wypełnić w niej formularz zgłoszeniowy (dostępny po kliknięciu w banner promocyjny). Po pozytywnej weryfikacji na wskazany adres zostanie wysłany smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Classic lub smartfon Samsung Galaxy A36 5G.

Liczba prezentów jest jednak ograniczona – w puli znajduje się 900 sztuk smartfonów i 1100 sztuk smartwatchy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto w pakiecie dodawana jest jeszcze darmowa karta eSIM na 6 miesięcy.

Regulamin promocji (PDF)

Smartfon Samsung Galaxy A17 5G w prezencie do smartfona Samsung Galaxy A57 5G

Równocześnie dostępna jest druga promocja, w ramach której po zakupie smartfona Samsung Galaxy A57 5G z abonamentem w sieci Plus można otrzymać smartfon Samsung Galaxy A17 5G w kolorze czarnym w prezencie.

Aby skorzystać z tej oferty, trzeba kupić smartfon Samsung Galaxy A57 5G w sieci Plus do 19 lipca 2026 roku, a następnie (do 26 lipca 2026 roku) uruchomić go na terenie Polski na co najmniej 5 minut z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

Potem, do 2 sierpnia 2026 roku, konieczne jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po pozytywnej weryfikacji (która może potrwać do 14 dni roboczych) smartfon Samsung Galaxy A17 5G zostanie wysłany kurierem na wskazany adres.

Tutaj także pula gratisowych smartfonów jest ograniczona – do 1500 sztuk. O przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin promocji (PDF)