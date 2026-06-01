Teraz jeszcze łatwiej zostaniesz klientem Orange. Wystarczyła jedna zmiana

Każdy operator stara się przyciągnąć klientów na różne sposoby, nie tylko (jego zdaniem) atrakcyjną ofertą, ale też innymi udogodnieniami. Od teraz szybciej będzie można zostać klientem Orange.

Od teraz możesz zacząć korzystać z Orange na kartę w kilka minut, gdziekolwiek jesteś

Od dziś na stronie operatora można kupić starter z ofertą Orange na kartę również z eSIM, a nie tylko z tradycyjną, plastikową kartą SIM, na dostawę której trzeba (cierpliwie) poczekać, a następnie włożyć ją do urządzenia, aby móc zacząć korzystać z usług.

Dzięki eSIM można to zrobić niemal od razu, ponieważ wgranie wirtualnej karty SIM zajmuje niewiele czasu i w dodatku da się to zrobić wszędzie. Osoby, które nie są klientami operatora, muszą zarejestrować nowy numer – na przykład poprzez zalogowanie się do banku lub przesłanie zdjęcia obu stron dowodu osobistego i zdjęcia twarzy.

Jeżeli zaś ktoś jest już klientem Orange, powinien zalogować się na swoje konto. Dzięki temu od razu kupi zarejestrowaną kartę eSIM, po czym otrzyma na adres e-mail z plikiem PDF z kodem QR, który należy zeskanować, aby zainstalować nowy eSIM.

Ile kosztuje starter Orange na kartę z eSIM przez internet?

Za starter Orange na kartę z eSIM trzeba zapłacić 5 złotych. Kwota ta będzie dostępna na koncie głównym, a do tego klient otrzyma pakiet 6 GB i rok ważności konta w cenie oraz „bonusowe gigabajty”.

Ponadto można włączyć rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 825 GB za 0 złotych na 30 dni – wystarczy wysłać SMS o treści START na numer 8011. Później opłata za ten pakiet wyniesie 35 złotych miesięcznie. Łącznie w ten sposób można zyskać nawet 9900 GB przez 12 miesięcy.

Przy okazji warto przypomnieć, że w kwietniu 2026 roku Orange wprowadziło kilka zmian i udogodnień dotyczących eSIM w aplikacji Mój Orange – m.in. możliwość zlecenia wymiany tradycyjnej karty SIM na eSIM, przeniesienia eSIM na nowe urządzenie oraz instalacji eSIM bezpośrednio z aplikacji