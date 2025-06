Orange zapewni Ci internet za granicą. Nawet jeśli masz numer u konkurencji

Francuski operator stworzył ofertę, dzięki której będziecie mogli łączyć się z internetem za granicą bez obaw o wysokie koszty. Z Orange Flex Travel mogą skorzystać również osoby, które mają numer w innej sieci, bez konieczności przenoszenia go do Orange.

Internet za granicą w przystępnej cenie dla każdego dzięki Orange Flex Travel

Dziś, dzięki obowiązującej w Unii Europejskiej zasadzie roam like at home, mieszkańcy Polski nie muszą martwić się o dostęp do internetu w krajach Wspólnoty, ponieważ każdy operator zapewnia pakiet internetu do wykorzystania w roamingu w UE (wyjątki są nieliczne i dotyczą niewielkiego odsetka osób).

W przypadku wyjazdu do kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, sytuacja nie jest już tak prosta. Często koszty transmisji danych w takich państwach są bardzo wysokie. Aby je obniżyć, można aktywować specjalny pakiet – przykładowo Orange oferuje Bezpieczny Roaming, a T-Mobile 1 GB w roamingu poza UE za 49 złotych.

Mieszkańcy Polski mają jednak coraz większy wybór ofert, pozwalających im obniżyć kosztu internetu za granicą. Niedawno Revolut wprowadził usługę, pozwalającą wykupić pakiety internetowe do wykorzystania w roamingu, która opiera się na eSIM. Dziś podobną ofertę zaanonsował francuski operator – Orange Flex Travel. Co ważne: nie trzeba być klientem tej sieci ani przenosić do niej numeru, aby skorzystać z tej nowej oferty.

W ramach oferty Orange Flex Travel dostępne są trzy pakiety:

Pakiet UE, który obejmuje kraje Unii Europejskiej; może się przydać, jeśli ktoś nie ma żadnego pakietu w ramach swojej oferty lub potrzebuje dodatkowy transfer;

Pakiet Brytyjski – do wykorzystania w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze, ponieważ po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie obowiązuje w niej zasada roam like at home;

Pakiet Tu i Tam, zapewniający dostęp do internetu w przystępnej cenie w 51 „najpopularniejszych turystycznie krajach”: Albania, Algieria, Andora, Argentyna, Armenia, Australia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Chiny, Czarnogóra, Egipt, Filipiny, Gruzja, Hong Kong, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Jordania, Kambodża, Kanada, Katar, Kazachstan, Kolumbia, Korea Południowa, Kosowo, Kostaryka, Macedonia Północna, Malediwy, Malezja, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Nowa Zelandia, Oman, Republika Południowej Afryki, Senegal, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, USA, Uzbekistan, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie.



Cennik pakietów Orange Flex Travel. Ile kosztuje internet w Unii Europejskiej i krajach spoza UE?

Ceny pakietów w Orange Flex Travel są następujące:

Pakiet UE 1 GB – 6 złotych (15 dni) 3 GB – 16 złotych (15 dni) 5 GB – 26 złotych (15 dni) 10 GB – 50 złotych (30 dni)

Pakiet Brytyjski 1 GB – 9 złotych (15 dni) 3 GB – 20 złotych (15 dni) 5 GB – 30 złotych (15 dni) 10 GB – 50 złotych (30 dni)

Pakiet Tu i Tam 1 GB – 20 złotych (7 dni) 5 GB – 55 złotych (7 dni) 10 GB – 90 złotych (15 dni)



Orange Flex Travel – cennik (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Jak wykupić internet za granicą w Orange Flex Travel?

Pierwsze, co trzeba zrobić, to ściągnąć aplikację Orange Flex na swój smartfon (dostępna na Androida w Sklepie Google Play i na iOS w Apple App Store). Po zainstalowaniu programu i uruchomieniu go należy wybrać Orange Flex Travel jako typ konta i zarejestrować się, a następnie wybrać kraj i pakiet oraz zapłacić za pomocą Blika, Google Pay lub Apple Pay.

Co ważne: pakiet nie aktywuje się od razu po jego wykupieniu – trzeba aktywować go ręcznie. Można zatem kupić go wcześniej, a aktywować dopiero w dniu wyjazdu. Operator informuje również, że można dokupić kolejny pakiet za granicą bez dostępu do internetu, ponieważ aplikacja działa w trybie offline.

Pamiętajcie jednak, że Orange Flex Travel wykorzystuje eSIM, a nie fizyczną kartę SIM, więc Wasz smartfon musi obsługiwać eSIM, abyście mogli skorzystać z tej oferty.

Oferta Orange Flex Travel będzie jeszcze bogatsza i lepsza

Operator deklaruje, że w kolejnych tygodniach zaoferuje m.in. pakiety do Turcji i Tajlandii „w jeszcze lepszych cenach niż obecnie” oraz odświeży pakiet Tu i Tam dla użytkowników Orange Flex. Oferta dla nich ma być korzystniejsza niż dla klientów, którzy nie są klientami Flexa, co może stanowić zachętę do zmiany oferty lub operatora, gdy ktoś ma numer w innej sieci.