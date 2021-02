Masz Orange Flex? Możesz kupić Galaxy A12 taniej o 150 złotych (i nie tylko!)

Orange Flex to propozycja dla osób, które chcą, aby usługa opłacała się sama, bo działa ona na zasadzie subskrypcji (podobnie jak Play NEXT) – nie trzeba pamiętać, żeby doładować konto czy zapłacić fakturę. Klienci dostają też dostęp do ekskluzywnych promocji – w ramach najnowszej mogą kupić smartfon Samsung Galaxy A12 o 150 złotych taniej, a także dwa inne urządzenia, również w obniżonych cenach.

Orange nieustannie rozwija ofertę Flex. W maju ubiegłego roku obchodziła swoje pierwsze urodziny i wkrótce potem wzbogacono ją o Klub Flex, który dawał dostęp do ekskluzywnych promocji. Na początku grudnia pojawiła się kolejna nowość – Sklep Flex, gdzie przeniesiono sekcję z promocjami. Teraz klienci mogą skorzystać z kolejnych, bardzo atrakcyjnych.

Samsung Galaxy A12 taniej o 150 złotych dla klientów Orange Flex

W ramach promocji „Okazja miesiąca”, klienci mogą skorzystać – wbrew temu, co sugeruje jej nazwa – nie tylko z jednej, a aż trzech ofert!

Pierwsza jest niewątpliwie najatrakcyjniejsza, bowiem dotyczy jeszcze pachnącego świeżością Samsunga Galaxy A12. Smartfon co prawda zadebiutował już pod koniec listopada 2020 roku, ale dopiero niedawno trafił do Polski i kosztuje w sklepach z elektroniką 799 złotych.

Klienci Orange Flex mogą go jednak kupić aż o 150 złotych taniej, tj. za jedyne 649 złotych. W tej cenie to naprawdę atrakcyjna propozycja, ponieważ Galaxy A12 oferuje m.in. 4 GB RAM, 64 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB), aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix oraz z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy 15 W (przez USB-C).

źródło: Biuro Prasowe Orange Polska

Oprócz tego, w ramach akcji „Okazja miesiąca” klienci Orange Flex mogą również kupić lampki Yeelight Plug-in Light Sensor oraz Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 – obie są teraz dostępne za 39 złotych.

Jak skorzystać z oferty „Okazja miesiąca” w Orange Flex?

Aby skorzystać z przygotowanych przez Orange promocji, należy być klientem Orange Flex i mieć aktywny plan. Jeśli spełniacie te warunki, powinniście przejść do zakładki „Sklep”, dodać sprzęt do koszyka, wybrać metodę płatności i złożyć zamówienie. Tyle.

Według deklaracji operatora, zostanie ono dostarczone kurierem w ciągu 2-3 dni roboczych. Oczywiście klient może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania swojego zamówienia.