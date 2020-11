Zmiany w Orange Flex – ktoś dostanie więcej, a ktoś inny mniej za polecenie

Orange Flex to niewątpliwie ciekawa oferta, szczególnie po ostatnim przeorganizowaniu i uproszczeniu oraz dodaniu dostępu do technologii 5G (szkoda jednak, że w tylko najwyższym pakiecie). Teraz operator zmienia zasady programu „Polecaj i zarabiaj”. W zależności od tego, czy jesteście polecającym, czy polecanym, otrzymacie więcej lub mniej pieniędzy.

Polecenie czegoś przez kogoś bliskiego to najlepsza rekomendacja

Nic tak nie motywuje do zakupu lub skorzystania z danej usługi tak skutecznie, jak rekomendacja dobrze znanej nam osoby, która sprawdziła ją na własnym przykładzie. Daje to bowiem pewność, że nie jest to coś trefnego i być może zaspokoi także nasze oczekiwania.

Wiele firm zachęca więc swoich klientów do polecania oferowanych przezeń produktów lub usług, a niektóre motywują do tego dodatkowymi profitami. Orange nie jest wyjątkiem – już ponad rok temu uruchomiło program „Polecaj i zarabiaj”, jednak teraz zajdą w nim ogromne zmiany. Korzystne czy nie – to zależy, dla kogo.

Orange Flex jest chętnie polecany przez użytkowników

Orange podaje, że program „Polecaj i zarabiaj” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów – blisko 10% z nich aktywnie poleca Orange Flex innym, a średnio z polecenia jednego użytkownika dwa kończą są sukcesem.

Do tej pory zarówno osoba polecająca Orange Flex, jak i ta, która miała dołączyć do grona użytkowników, po skutecznym poleceniu otrzymywała 50 złotych. To się jednak właśnie zmienia.

źródło: Orange

Orange Flex – duże zmiany w programie poleceń

Operator poinformował, że od dziś, tj. 3 listopada 2020 roku, za skuteczne polecenie osoba polecająca otrzyma aż 70 złotych, natomiast polecona (nowy klient) już tylko 30 złotych. W puli wciąż więc znajduje się 100 złotych, ale Orange postanowiło inaczej je od teraz dzielić między użytkownikami.

Operator informuje również, że po zaproszeniu pięciu osób można otrzymać pakiet 500 GB internetu (ważny przez 180 dni), a za następne pięć poleceń kolejne 500 GB. W sumie klienci mogą więc dostać aż 1 TB internetu! Jest jednak jedno „ale” – mianowicie Orange zaczyna zliczać liczbę poleceń od początku.

Należy też pamiętać, że aby otrzymać premierę, nowy klient musi opłacać subskrypcję przez co najmniej dwa miesiące, a polecający wciąż korzystać z Orange Flex.

Premię można przeznaczyć na opłacenie kolejnych miesięcy Orange Flex lub wypłacić na kartę podpiętą do konta użytkownika i wykorzystać na coś innego.

Regulamin promocji „Polecaj i zarabiaj 2” (PDF)

