Jeśli Apple to zrobi, to nie kupię już iPhone’a

Ku swojemu zaskoczeniu, za trzecim razem w końcu przekonałem się do iPhone’a. Korzystam z iPhone 17 już od trzech miesięcy i nie czuję chęci powrotu do Oppo Find X8 Pro, którego używałem wcześniej na co dzień. To jednak może być mój ostatni iPhone.

Nie kupię nowego iPhone’a, jeśli Apple to zrobi

Pierwsze podejście do iPhone’a jako daily drivera okazało się nieudane, podobnie jak drugie (pomimo tym razem dużej motywacji). Trzecie jednak było już udane, być może dlatego, że przesiadka z Androida i iOS nie wiąże się już z koniecznością diametralnej zmiany przyzwyczajeń, aczkolwiek wciąż trzeba przyzwyczaić się do kilku rzeczy (przede wszystkim nieprzewidywalności nie-działania gestu wstecz).

Może się jednak okazać, że używany przeze mnie iPhone 17 okaże się ostatnim iPhonem, z którego będę korzystać, ponieważ przesiadka na nowy może być… niemożliwa. Grecki serwis Techmaniacs donosi bowiem, że wszystkie smartfony z serii iPhone 18 sprzedawane w Europie będą pozbawione slotu na fizyczną kartę SIM – możliwe ma być korzystanie wyłącznie z eSIM.

Apple sprzedaje już w Polsce smartfon iPhone Air, który nie ma slotu na kartę SIM, a jedynie eSIM, lecz iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max mają zarówno tackę na plastikowy SIM, jak i eSIM (dzięki czemu możliwe jest korzystanie z dual SIM).

Usunięcie slotu na kartę SIM ma umożliwić zamontowanie akumulatora o większej pojemności. Widać to już po smartfonach serii iPhone 17 Pro w Stanach Zjednoczonych:

iPhone 17 Pro ze slotem na kartę SIM – 3998 mAh z samym eSIM – 4252 mAh

iPhone 17 Pro Max ze slotem na kartę SIM – 4823 mAh z samym eSIM – 5088 mAh



iPhone 17 ma natomiast akumulator o pojemności 3692 mAh na wszystkich rynkach – zarówno tam, gdzie jest sprzedawana w wersja ze slotem na kartę SIM, jak i bez niego.

Przed kupnem nowego iPhone’a powstrzyma mnie mój… operator

Nie kupię nowego iPhone, nawet jeśli bym chciał, ponieważ… tak się złożyło, że posiadam numer w sieci, która na dziś nie oferuje eSIM. Dowiadywałem się ostatnio, kiedy Vectra wdroży eSIM i z odpowiedzi wynika, że raczej nie zanosi się na to w najbliższej przyszłości.

Teoretycznie mógłbym przenieść swój numer do innej sieci, która oferuje eSIM, ale aktualnie posiadam idealną (i niedostępną nigdzie indziej) ofertę i wcale nie zamierzam poświęcać się dla nowego iPhone’a. Kto wie, być może wcześniej doczekam się eSIM w Vectrze, zobaczymy.