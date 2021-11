Oddaj swój stary smartfon i zyskaj dodatkowy rabat na Oppo Reno (nawet 200 złotych)

Oppo wraz z Orange przygotowały specjalną promocję dla klientów. Osoby, które oddadzą swój stary smartfon i wybiorą model z serii Reno 6, Reno 5 lub Reno 4, otrzymają dodatkowy rabat na nowy sprzęt, nawet do 200 złotych.

Oddaj swój stary smartfon i zyskaj dodatkowy rabat na smartfon z serii Oppo Reno

Smartfony nie mają terminu ważności, choć najczęściej wymieniane są mniej więcej co dwa lata, przy okazji przedłużania umowy u operatora. Dotychczas używany sprzęt zwykle ląduje w szufladzie lub trafia w ręce innego członka rodziny. Niektórzy natomiast go sprzedają, choć nierzadko wymaga to wiele cierpliwości i zachodu, nawet jeśli koniec końców się opłaca.

Orange daje klientom możliwość oddania starego, ale wciąż sprawnego smartfona (to warunek konieczny) w zamian za rabat na zakup nowego modelu. Teraz zainteresowani taką „wymianą” mogą zyskać jeszcze więcej, nawet do 200 złotych.

Osoby, które przyniosą swój stary smartfon do salonu Orange i zdecydują się kupić wybrany model marki Oppo z serii Reno, otrzymają dodatkowy rabat w wysokości od 100 do nawet 200 złotych. Promocją objęto sześć urządzeń:

Warto tu zauważyć, że wszystkie wymienione powyżej modele smartfonów z serii Oppo Reno obsługują sieć 5G.





Dodatkowy rabat na smartfony Oppo Reno (źródło: Oppo)

Promocja obowiązuje do końca listopada 2021 roku. Aby z niej skorzystać, należy udać się do salonu Orange, gdzie pracownik operatora wyceni smartfon, który klient chce oddać. Jak już zostało wspomniane, musi on być sprawny, ponieważ urządzenia są odnawiane i sprzedawane ponownie w celu ochrony środowiska. Wiele danych pokazuje, że takie sprzęty cieszą się ogromną i stale rosnącą popularnością wśród konsumentów.

Wstępnej wyceny można dokonać na dedykowanej stronie internetowej Orange, aczkolwiek operator zastrzega, że jest ona jedynie szacunkowa, a finalna zostanie przedstawiona w salonie. Cały proces odsprzedaży trwa kilka minut. Klient może otrzymanym bonem uregulować całość lub część należności za nowy smartfon lub akcesorium bądź pierwszą wpłatę za nowe urządzenie w systemie ratalnym.

Oferta dostępna jest wyłącznie w salonach stacjonarnych Orange. Bon jest ważny przez 60 dni od daty wygenerowania. Operator nie wydaje reszty, gdy zakupy będą miały mniejszą wartość.