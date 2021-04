Jak zyskać 100, 300 albo 500 złotych zniżki na smartfon? Sprzedać stary w Orange

Orange ma propozycję dla tych, którzy chcą pozbyć się starego smartfona i są skłonni kupić nowy telefon od Samsunga czy Xiaomi. W salonach sieci można uzyskać bony na zakup sprzętu.

Odkup smartfonów w Orange

Pomarańczowy operator zachęca do skorzystania z nowej edycji promocji, w której przynosząc do salonu sieci swój stary smartfon, możemy zyskać voucher na zakup nowego telefonu. Wysokość bonu uzależniona będzie od modelu urządzenia, jakie będziemy skłonni zakupić. W promocji biorą udział wybrane modele Samsunga i Xiaomi.

Poniżej macie listę wszystkich sprzętów, dostępnych w akcji i zniżki, jakie na ich zakup możemy uzyskać:

Podobne promocje były organizowane przez Orange wcześniej, ale nigdy jeszcze w ich ramach nie można było zyskać zniżki na zakup smartfonów Xiaomi. Teraz fani elektroniki z Chin będą mogli skorzystać z niższej ceny.

Xiaomi Redmi Note 9T – kupując ten model, dostaniemy voucher na 150 złotych

Jakie są zasady odkupu?

O wszystkich szczegółach poinformuje nas doradca w salonie Orange. To on wyceni dla nas nasze stare urządzenie. W razie jego odsprzedaży, otrzymamy bon na zakupy w Orange, który możemy wykorzystać przy zakupie nowego urządzenia. Trzeba tylko pamiętać, że niektóre modele nie nadają się do odsprzedaży – sprzęt musi być sprawny i kwalifikować się do skupu według ustalonych kryteriów. Orange nie przyjmuje na przykład starych modeli telefonów, które nie są smartfonami czy takich, które się nie uruchamiają. W wypadku niedziałających urządzeń, można je pozostawić w salonie do recyklingu.

Jeśli już teraz chcielibyśmy się zorientować, na ile zostałoby wycenione nasze urządzenie, można odwiedzić stronę orangerecykling.pl.

Obecna edycja odkupu telefonów potrwa do 30 kwietnia lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie na stronie Orange.