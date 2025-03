Przez rok Orange będzie płacić za Ciebie – Ty nie musisz

Dobrze, że Orange przedstawiło wiosenną ofertę dziś, a nie jutro, bo jutro moglibyście pomyśleć, że operator żartuje. Tymczasem naprawdę zamierza zapłacić za Was abonament i/lub raty za smartfon przez nawet 12 miesięcy.

Telewizja, światłowód i abonament telefoniczny w Orange za 0 złotych na rok

Operator przygotował specjalną ofertę dla osób, które zdecydują się wykupić pakiet telewizyjny Extra TV za 35 złotych miesięcznie z umową na czas określony (24 miesiące; od 25. miesiąca opłata miesięczna wzrośnie o 5 złotych) lub za 40 złotych miesięcznie na czas nieokreślony.

Osoby, które wykupią pakiet Extra TV jednocześnie z internetem światłowodowym lub pakietem, składającym się z internetu światłowodowego i abonamentu komórkowego, nie będą musiały płacić za ww. usługi przez 12 miesięcy, jeśli wybiorą Orange Światłowód do 8 Gbit/s. Jeżeli natomiast zdecydują się na wolniejszy (do 600 Mbit/s, do 1 Gbit/s lub do 2 Gbit/s), darmowy okres potrwa sześć miesięcy.

Ponadto do każdej umowy na internet światłowodowy operator dodaje dostęp do Netflixa (plan Podstawowy) na 3 miesiące w prezencie. Nie można z niego później zrezygnować, natomiast można również wybrać opcję bez Netflixa.

Orange zapłaci też za Ciebie 12 rat za smartfon

W ramach wiosennej oferty nowi klienci mogą również zaoszczędzić na nowym smartfonie, ponieważ operator weźmie na siebie 12 rat. Aby skorzystać z tej promocji, należy wybrać abonament komórkowy w Planie L oraz jedno z trzech urządzeń:

W ramach tej promocji klient zaoszczędzi dodatkowo jeszcze blisko 200 złotych, ponieważ operator weźmie na siebie również opłatę za abonament komórkowy przez dwa miesiące. Należy jednak też wiedzieć, że płatność za smartfon rozłożona zostanie na 36 rat, więc klient będzie musiał spłacić jeszcze 24 raty.

Orange nie zapomina także o klientach firmowych

Operator naturalnie przygotował też podobną ofertę dla klientów biznesowych. Oni również mogą uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentowej za internet przez 12 miesięcy i 12 rat za smartfon gratis (lista modeli taka sama jak u klientów indywidualnych). Ponadto mogą wybrać bezpłatnie usługi dodatkowe, takie jak CyberTarcza czy Wsparcie IT.