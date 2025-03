Sony może wskrzesić legendarną markę z czasów Sony Ericssona

Sony stworzyło wiele marek i produktów, które zapisały się złotymi głoskami w historii elektroniki. Jeden z takich kultowych brandów może powrócić na rynek. To zdecydowanie byłoby wydarzenie roku.

Sony Ericsson Walkman może powrócić na rynek

Przedstawiciele pokolenia milenialsów i starszych mieli niepowtarzalną okazję obserwowania wejścia i rozwoju marki Sony w segmencie telefonów komórkowych. Japończycy samodzielnie nie pobili rynku, podobnie jak Ericsson – ich złota era zaczęła się jednak, gdy połączyli siły.

Marka Sony Ericsson stała się jednym z największych i najważniejszych graczy w segmencie telefonów komórkowych w latach 2000. Jej urządzenia stały się obiektem pożądania milionów klientów na całym świecie, w tym w Polsce. Miałem szczęście i przyjemność posiadać model Sony Ericsson K750i, który do tej pory wspominam z ogromnym sentymentem.

Obok klasycznych telefonów komórkowych, producenci wprowadzali na rynek również muzyczne modele z logo Walkman o charakterystycznej, pomarańczowej kolorystyce. Ostatnim urządzeniem z tej rodziny był Sony Ericsson Live, który trafił do sprzedaży w sierpniu 2011 roku.

Pojawiły się jednak informacje, że Japończycy rozważają wskrzeszenie marki Walkman. Na forum pod adresem estato.com użytkownik, posługujący się nickiem spektykles, opublikował wymowny post:

Sony może wskrzesić markę Walkman w 2025 roku (źródło: spektykles | esato.com)

Jakie plany ma Sony w stosunku do serii Walkman?

Inny użytkownik, ascariss, pociągnął ten wątek i przekazał, że podobno trwają rozmowy o nowym, wysokiej klasy modelu, ale to dopiero się okaże. Według niego niewykluczone jest, że seria A nie będzie już dalej rozwijana i Sony ograniczy się do linii ZX oraz WM. W przeszłości producent przekazał bowiem w wywiadzie, że może ograniczyć swoją ofertę w tym segmencie.

Ascariss uważa również, że dodanie „komponentów audio” do serii A czy Xperii byłoby wyzwaniem, szczególnie z uwagi na smukłość urządzenia, a do tego spowodowało znaczny wzrost ceny. Spektykles dodał do tego, że według informacji, jakie ułyszał, Sony rezygnuje z tanich urządzeń z rodzin Alpha, Walkman i Bravia, i niektórzy mówią, że Xperia ma przejąć segment cenowy Walkmana i Alphy.

Pozostaje cierpliwie czekać na potwierdzenie tych rewelacji – nie mam wątpliwości, że powrót marki Walkman wyciśnie niejedną nostalgiczną łezkę. Jeśli naturalnie Japończycy faktycznie się na to zdecydują. A przymiarki do tego podobno były już 7 lat temu.