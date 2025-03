Samsung Bespoke AI Jet Ultra to mocarz wśród odkurzaczy

Samsung zaprezentował najnowszy odkurzacz bezprzewodowy Bespoke AI Jet Ultra. Według deklaracji producenta jest niewiarygodnie mocny oraz przełomowy. Decydując się na zakup tego sprzętu w przedsprzedaży, klienci mogą otrzymać prezent oraz ubiegać się o cashback.

Najnowszy odkurzacz Samsung Bespoke AI Jet Ultra już w przedsprzedaży w Polsce

Samsung Bespoke AI Jet Ultra został wyposażony w silnik HexaJet, generujący do 400 W mocy ssącej w trybie maksymalnym (Jet Mode). Ponadto sprzęt ten oferuje tryb odkurzania AI 2.0, który jest zdolny do rozpoznawania rodzaju powierzchni (dywanu, wykładziny czy płytek) oraz automatycznego dostosowania do niej ustawień odkurzania.

Odkurzacz wyposażony w akumulator o pojemności 3970 mAh może pracować w trybie o minimalnej mocy na jednym ładowaniu przez 100 minut. Ponadto, dzięki dodatkowemu wymiennemu akumulatorowi, pracę tę można wydłużyć o kolejne 60 minut.

Odkurzacz bezprzewodowy Bespoke AI Jet Ultra (źródło: Samsung)

Bespoke AI Jet Ultra został również wyposażony w szczotkę Active Dual LED AI złożoną z miękkiego wałka oraz nylonowego włosia umożliwiającego dokładne zbieranie kurzu i zwierzęcej sierści z każdej powierzchni. Ponadto szczotka ta oferuje LED-owe podświetlenie, którego zadaniem jest uwidocznienie kurzu, co ułatwia sprzątanie. W zestawie z odkurzaczem znalazła się też elektroszczotka Pet Tool+ przeznaczona do zbierania sierści z mebli tapicerowanych – kanap, foteli czy legowisk. Nowy odkurzacz jest automatycznie opróżniany w stacji czyszcząco-ładującej All-in-One.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra – cena i promocja premierowa

Samsung Bespoke AI Jet Ultra został wyceniony na 5499 złotych i trafił już do przedsprzedaży, która potrwa do 13 kwietnia 2025 roku lub do wyczerpania puli urządzeń. W ramach przedsprzedaży klient może otrzymać w prezencie głośnik Music Frame o wartości 1269 złotych – w tym celu wystarczy dodać do koszyka odkurzacz oraz głośnik, a następnie wpisać kod promocyjny „PREMIERA”. Termin dostaw ustalono na okres od 14 kwietnia do 10 maja 2025 roku.

Jak otrzymać głośnik Music Frame w prezencie? (screen: Natalia Kania-Kuc)

Ponadto najnowszy odkurzacz jest uwzględniony także w promocji z cashbackiem, która pozwala na uzyskanie zwrotu za zakup odkurzacza w wysokości do 500 złotych. Dodatkowo, kupując zestaw trzech urządzeń w ramach jednego zakupu, złożony z pralki, suszarki lub AirDressera oraz odkurzacza bezprzewodowego, można otrzymać cashback nawet do 2000 złotych. Promocja ta obowiązuje do 11 maja 2025 roku lub do wyczerpania łącznej puli zwrotów – Samsung poinformuje o takiej sytuacji na stronie rejestracji zgłoszeń.