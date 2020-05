Operatorzy nas rozpieszczają. Orange znów daje 10 GB za free

Jakie macie plany na majówkę? Wybieracie się na balkon, do salonu czy może szykuje się wyjazd do drugiego pokoju? Gdziekolwiek i jakkolwiek byście nie postanowili jej spędzić, operatorzy komórkowi chcą umilić nam ten czas.

T-Mobile daje 5 GB…

Przed weekendem pisaliśmy o tym, że klienci T-Mobile mogą odebrać 5 GB danych. Pakiet można aktywować w aplikacji Mój T-Mobile do 3 maja, a ważny jest tydzień w przypadku użytkowników pre-paidowych lub do końca okresu rozliczeniowego w przypadku klientów abonamentowych.

Żeby jednak nie było, że jest to jednorazowa akcja ze strony T-Mobile i te 5 GB to “trochę mało”, przypomnę, że magentowy operator rozdaje darmowy transfer danych co piątek (poprzednio były to pakiety, odpowiednio, 10 GB oraz 3 GB) lub, w zależności od okazji, częściej.

…a Orange 10 GB

Orange też nie pozostaje obojętny na swoich użytkowników i, podobnie, jak w zeszłym miesiącu, także i teraz postanowił dać im 10 GB transferu za free – ważny do końca maja.

Aby odebrać bezpłatny pakiet internetu, należy wysłać SMS o treści 10GB pod darmowy numer 80820.

Jak informuje rzecznik sieci Orange, pakiet jest dostępny dla klientów biznesowych i indywidualnych ofert głosowych postpaid oraz prepaid.

Zaczął się maj i mamy dla Was kolejny, darmowy pakiet 10 GB ważny do końca miesiąca. Wystarczy wysłać SMS o treści 10GB pod bezpłatny numer 80820. Pakiet dostępny dla klientów Orange, biznesowych i indywidualnych ofert głosowych postpaid oraz prepaid 👉👉👉https://t.co/otkR3WuKfK — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) May 1, 2020

Dodatkowo możecie skorzystać z dedykowanej majówkowej oferty – pakiet „no-limit” i 5 GB internetu ważne przez 5 dni. Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści MAJOWKA pod nr 364. Szczegóły tutaj.

Wszystkie promocje przygotowane przez Orange na ten trudny czas znajdziecie tutaj.

A co z Plusem i Play?

W ramach przypomnienia: Play daje darmowe GB za siedzenie w domu. Wystarczy w aplikacji Play24 potwierdzać, że jest się w domu, by maksymalnie zgarnąć 10 GB transferu. Szczegóły na temat akcji znajdziecie w tym wpisie.

Plus z kolei nie przygotował żadnej nowej promocji z darmowymi gigabajtami. Wciąż jednak można odebrać 6 GB danych za zainstalowanie aplikacji operatora. Pakiet EXTRA 6 GB dostępny jest w aplikacji mobilnej w zakładce „usługi i pakiety” w folderze INTERNET.

Jeśli pominęłam jakieś ciekawe promocje na darmowe GB – dawajcie znać w komentarzach.