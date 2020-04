Kolejny internet za darmo od T-Mobile. Tym razem paczka 3 GB

W ostatnim czasie, w ramach cyklicznej akcji Happy Fridays, T-Mobile rozdaje swoim klientom przede wszystkim pakiety internetowe, ponieważ właśnie one mogą im się najbardziej przydać w tym trudnym dla wszystkich okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Nie inaczej jest tym razem – użytkownicy ofert Magentowego operatora mają możliwość odebrać za darmo paczkę 3 GB transferu.

T-Mobile informuje, że w ciągu ostatnich czterech tygodni klienci indywidualni pobrali paczki danych o łącznej wielkości ponad… 16 milionów GB! Gdyby operator chciał naliczyć za to opłaty, na jego konto wpłynęłoby co najmniej tyle samo mln złotych (zakładając, że 1 GB kosztowałby 1 zł) – Magentowy ma więc nie lada gest.

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 wciąż jednak trwa w Polsce i na razie nie zapowiada się, aby miała się w najbliższym czasie zakończyć. Można się więc spodziewać, że T-Mobile przyzna swoim klientom jeszcze niejeden pakiet internetu, aby nie nudzili się w domach.

3 GB internetu za darmo w T-Mobile. Jak włączyć?

Już od jutra, tj. 17 kwietnia 2020 roku, klienci Magentowego operatora będą mogli uruchomić kolejny pakiet internetu, tym razem 3 GB. Aby to zrobić, należy mieć zainstalowaną na smartfonie aplikację Mój T-Mobile, bowiem nie ma możliwości aktywacji w inny sposób (na przykład za pomocą kodu USSD). Program jest dostępny w Sklepie Google Play, Huawei AppGallery (Android) i App Store (iOS).

Darmowy pakiet internetowy mogą włączyć zarówno ci, którzy posiadają abonament, jak i użytkownicy ofert MIX oraz na kartę (pre-paid) – mają na to czas od piątku do niedzieli, 19 kwietnia 2020 roku (do końca dnia).

W przypadku ofert MIX i na kartę pakiet będzie ważny przez 7 dni kalendarzowych, natomiast w taryfach abonamentowych do dnia wystawienia najbliższej faktury. Transfer można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski.

Na koniec, jako ciekawostkę, można dodać, że od początku akcji Happy Fridays (tj. od 18 października 2019 roku), T-Mobile przygotowało w sumie 15 pakietów internetowych o łącznej wielkości przekraczającej 130 GB. Klienci tego operatora nie mają więc powodów do narzekań, szczególnie że to nie jedyne profity, jakie w tym czasie mogli odebrać za darmo.

T-Mobile obsłuży klientów przez WhatsApp

Źródło: informacja prasowa

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!