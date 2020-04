Dostaniesz 10 GB internetu za darmo od Play, jeśli zostaniesz w domu

Play po raz kolejny zaoferuje swoim klientom darmowy pakiet internetu. Tym razem nie dostaną go jednak „od ręki”, a na dodatek będą musieli potwierdzić, że zostali w domu.

W czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 użytkownicy znacznie więcej korzystają z internetu, dlatego Play regularnie przygotowuje kolejne promocje, które pozwalają jego klientom uzyskać za darmo dodatkowe gigabajty transferu. Tym razem operator zdecydował się jednak przyznawać je na nieco innych zasadach i przy okazji wprowadzić element grywalizacji.

Pakiet 10 GB internetu za darmo od Play – jak odebrać?

Już od jutra, tj. 28 kwietnia 2020 roku, klienci Play będą mogli dołączyć do akcji, dzięki której otrzymają dodatkowe gigabajty internetu. Aby je odebrać, powinni regularnie potwierdzać w aplikacji Play24 (wymagana wersja 6.15 lub nowsza), że pozostają w domu (co jest szalenie istotne w obecnej sytuacji). Posłuży do tego dedykowany przycisk „Jestem w domu”, który można nacisnąć raz dziennie – po trzech dniach regularnego raportowania (z rzędu) operator przyzna użytkownikowi 1 GB. Łącznie do odebrania będzie 10 GB (10x 1 GB co trzy dni).

Play deklaruje, że akcja nie ma charakteru kontrolnego – operator nie zamierza sprawdzać przy użyciu monitorowania lokalizacji, czy ktoś naprawdę został w domu, ale jednocześnie liczy na szczerość klientów. Co więcej, wprowadzi też element grywalizacji – licznik w aplikacji Play24 będzie na bieżąco wskazywał liczbę osób pozostających w swoich czterech ścianach.

Akcja ma trwać przez 30 dni i obejmie zarówno użytkowników ofert abonamentowych, jak i MIX oraz pre-paid („na kartę”). Każdy klient dostanie na realizację wyzwania 30 dni od momentu aktywacji promocji lub do końca okresu rozliczeniowego, w którym zostało ono uruchomione. Uczestnictwo w niej nie wyklucza skorzystania z innych ofert promocyjnych, przygotowanych przez Play.

Wyzwanie dostępne będzie wyłącznie w aplikacji Play24. Można ją bezpłatnie pobrać na systemu operacyjne Android (ze Sklepu Google Play) i iOS (z App Store). Operator udostępni też w tym programie regulamin akcji.

Nawet 200 GB internetu za darmo dla (wybranych) klientów Play

Źródło: informacja prasowa