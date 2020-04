Orange daje na majówkę pakiet „no-limit” i 5 GB internetu

Cieszy widok operatorów, którzy przerzucają się bezpłatnymi ofertami promocyjnymi, z których my, ich klienci, możemy skorzystać. Obecnie Orange oddaje użytkownikom taryf na kartę przydatny pakiet usług.

Ponieważ w tym roku majówka będzie raczej stacjonarna, a przynajmniej raczej powinna być, Orange postanowiło zadbać by klienci operatora mieli maksymalnie ułatwiony zdalny kontakt z bliskimi. Dlatego uruchomiono promocję, w której z usługi Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5 GB skorzystamy bez żadnych opłat.

Pakiet można uruchomić już teraz – będzie on ważny przez 5 dni od momentu aktywacji. To niedługo, dlatego warto dobrze wycyrklować termin włączenia go.

Jak wziąć udział w promocji?

Uruchomienie bezpłatnego pakietu jest banalne. Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści MAJOWKA pod nr 364. Włączenie usługi nastąpi automatycznie, a potwierdzenie otrzymamy SMS-em.

Ważnych jest kilka rzeczy:

Numer, na którym korzystamy z promocji nie może mieć aktywnej usługi bez limitu (co oznacza, że mając taką taryfę nie dostaniemy ot tak, po prostu, kolejnych 5 GB internetu)

Po upływie 5 dni usługa promocyjna automatycznie się wyłączy,

Numer, na którym aktywujemy promocję musi mieć możliwość wykonywania połączeń wychodzących.

Promocja trwa od 27 kwietnia do 3 maja 2020 r. do godziny 23:59.

Jeśli chcecie wgryźć się w Regulamin – proszę bardzo.

źródło: Orange