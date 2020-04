Darmowy internet na majówkę: T-Mobile daje klientom 5 GB

Ponieważ zbliża się długi weekend, operatorzy sieci komórkowych zapewne spodziewają się zwiększonego ruchu internetowego. Nie jest to jednak żaden problem – ba, sami zachęcają do korzystania z sieci, udostępniając bezpłatne pakiety internetowe.

5 GB internetu od T-Mobile

Darmowe pakiety internetowe to jest to! Nie ma to jak obejrzeć całego Netfliksa i pół YouTube’a ze świadomością, że nie zapłacimy za transfer danych nic a nic. Namiastkę takiego komfortu daje swoim klientom T-Mobile, zachęcając do odebrania 5 GB darmowego internetu.

Pakiet włączymy w aplikacji Mój T-Mobile już od jutra – od czwartku 30 kwietnia. Będzie można go aktywować do niedzieli 3 maja. Zwykle tuż po zleceniu aktywacji dostaniemy powiadomienie o uruchomieniu paczki danych (zwykle nikt nie musi czekać aż do 72 godzin, przewidzianych w regulaminie).

Z bezpłatnego internetu będą mogli skorzystać zarówno klienci abonamentowi, jak i użytkownicy ofert na kartę oraz MIX-a. Na wykorzystanie pakietu abonamentowcy będą mieli czas do wysłania kolejnej faktury, zaś pre-paid i MIX dostaną na to tydzień.

źródło: T-Mobile