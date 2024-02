Orange kontynuuje wygaszanie 3G. Podane zostały kolejne lokalizacje

Oczywiście temat wyłączania 3G w Polsce przez Orange nie jest niczym nowym. Proces ruszył już wcześniej, ale teraz poznaliśmy kolejne lokalizacje.

Orange wygasi 3G w kolejnych częściach Polski

Dlaczego Orange zdecydowało się na wyłącznie 3G? Co to oznacza dla klientów? Odpowiedzi znajdziecie w artykule Grzegorza, który szczegółowo opisał ten temat. Teraz przejdźmy do planów, które właśnie ogłosił pomarańczowy operator.

Jak wynika z zapowiedzianych planów związanych z wyłączaniem 3G w Polsce przez Orange, w maju przyjdzie czas na okolice Słupska i Koszalina. Harmonogram przedstawia się następująco:

06-10 maja – powiaty: słupski, w tym miasto Słupsk (powiat miejski), lęborski, sławieński, bytowski,

13-17 maja – powiaty: koszaliński, w tym miasto Koszalin (powiat miejski), człuchowski, szczecinecki,

20-24 maja – powiaty: kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, drawski.

Oczywiście kolejne lokalizacje zostaną podane w niedalekiej przyszłości. Operator zamierza bowiem prowadzić wyłączania 3G na terenie całej Polski do końca 2025 roku. Dla wielu osób nie będzie to odczuwalna zmiana, ale mimo wszystko warto sprawdzić, czy jesteśmy gotowi, a także czy gotowi są nasi najbliżsi, szczególnie Ci, którzy niekoniecznie radzą sobie z nową technologią.

Jak się przygotować?

Orange we wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu wyjaśnia, że warto sprawdzić, czy telefon i karta SIM, z których korzystamy współpracują z 4G LTE i obsługują VoLTE. Na szczęście, nie jest konieczna wizyta w salonie czy wykonywanie jakichkolwiek skomplikowanych czynności.

Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści KARTA na numer 80233, a w odpowiedzi otrzymamy informację, czy i co należy zrobić. Usługa dostępna jest dla użytkowników sieci Orange oraz nju mobile, a osoby korzystające z Flex mogą sprawdzić kartę i telefon za pomocą dostępnego w aplikacji czatu.

W sytuacji, gdy karta SIM wymaga wymiany na nowszą, można zrobić to bezpłatnie w salonie Orange. Z kolei przy wyborze nowego modelu telefonu, warto zwrócić uwagę, czy obsługuje technologię VoLTE. Wszystkie szczegóły, w tym listę rekomendowanych telefonów, które wspierają VoLTE, znajdziemy na stronie operatora poświęconej wyłączeniu 3G.