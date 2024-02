Tak mógłby wyglądać nowy Windows na smartfony

Chociaż nigdy nie cieszył się przeogromną popularnością, to nie brakuje osób, które ubolewają nad jego zniknięciem i chciałyby, żeby mobilny Windows powrócił. Aktualnie nic nie wskazuje na to, by rzeczywiście miało do tego dojść, ale ktoś postanowił puścić wodze fantazji, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak taki comeback mógłby wyglądać.

Windows 12 Mobile – ta fanowska koncepcja może się podobać

Film przedstawiający koncepcję „Windows 12 Mobile” pojawił się na (mającym niespełna 200 tysięcy subskrybentów) kanale AR 4789 w serwisie YouTube. Wcześniej autor publikował wiele innych tego typu materiałów (m.in. odświeżając Siódemkę i ikspeka), dzięki czemu dał się już poznać jako taki, który trzyma się prawdopodobnych rozwiązań i trafnie akcentuje kluczowe elementy. Nie inaczej jest tym razem.

W „Windows 12 Mobile” proponuje coś, co wygląda jak połączenie systemu Windows 11 z Androidem. Zamiast „kafelków”, z których słynęły Okienka w przeszłości, mamy tu więc widok, który przypomina raczej kompaktową wersję tego, co znamy z komputerów. Najmocniej rzucają się w oczy atrakcyjne widżety oraz pozostający na ekranie pasek zadań z menu Start i innymi ikonami charakterystycznymi dla systemu Microsoftu.

W zaprezentowanej koncepcji nie brakuje też bardzo ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o funkcjonalność. Na pewno należą do nich wirtualne pulpity, które pozwoliłyby szybko oddzielać od siebie przestrzenie poświęcone pracy i rozrywce (zupełnie jak na komputerze). Interesująco prezentują się również Ustawienia i Eksplorator plików – mocno nawiązujące do swoich komputerowych odpowiedników. Nie zabrakło także trybu ciemnego w obrębie całego systemu.

Pofantazjować zawsze można…

Na filmie wszystko to naprawdę ładnie wygląda (przynajmniej takie jest moje zdanie) i choć wcale nie jest powiedziane, że równie dobrze by działało, to jednak trochę szkoda, że to tylko fanowska koncepcja. A czy Ty tęsknisz za smartfonami z Windowsem? A może liczysz, że któreś z rozwiązań zaproponowanych przez AR 4789 trafi na przykład na Androida? Puść wodze fantazji i daj znać w komentarzu!