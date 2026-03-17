Oppo Watch X3 oficjalnie. To „medyczny kombajn” na nadgarstku

Zadebiutował Oppo Watch X3. Producent chwali go naprawdę długą listą funkcji zdrowotnych, aczkolwiek należy pamiętać, że to tylko smartwatch.

Oppo Watch X3 pokazany. Ten zegarek oferuje sporo

Chińczycy pokazali dziś Oppo Find N6 i to ten składany smartfon jest główną gwiazdą. Warto jednak poświęcić trochę czasu też innej premierze – do oferty dołączył smartwatch Oppo Watch X3. Wypada dodać, że jego poprzednik Oppo Watch X2 zadebiutował w 2025 roku i okazał się całkiem interesującą konstrukcją.

Oppo Watch X3 to ewolucja wcześniejszych pomysłów, ale też kilka nowych rozwiązań. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 1,5-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i maksymalnej jasności 3000 nitów (poprzednik osiągał 2200 nitów). Szczytowa jasność ma być dostępna w pełnym słońcu w „trybie sportowym”. W pozostałych warunkach smartwatch osiąga do 1500 nitów. Ekran chroniony jest szkłem o twardości „8+” w skali Mohsa, co może sugerować, że nie jest to pełnoprawne szkło szafirowe.

We wnętrzu tytanowej koperty pracuje procesor Snapdragon W5, ale z oficjalnej specyfikacji nie wynika, czy jest to pierwsza, czy jednak druga generacja układu. Zadowalający czas pracy bez ładowarki będzie starał się zapewnić akumulator o pojemności 646 mAh, który ma oferować 3 dni przy intensywnym korzystaniu, 5 dni w „trybie inteligentnym” i nawet 16 dni w trybie oszczędzania energii. Pełne naładowanie ma trwać około 75 minut, a 10 minut – według zapewnień Oppo – ma wystarczyć, aby zegarek wytrzymał 24 godziny bez ładowarki.

Oppo Watch X3 obsługuje ponad 100 trybów sportowych, ale pewnie większość z nich to tylko mierzenie pulsu i czasu trwania treningu. Dokładność zapisu trasy w trakcie biegania lub jazdy na rowerze powinien zapewnić dwuzakresowy GPS. Jeśli chodzi o pływanie i inne sporty związane z wodą, obudowa spełnia normy 5 ATM i IP69.

Do tego dochodzi długa lista funkcji zdrowotnych, aczkolwiek niekoniecznie wszystkie pomiary mogą być przydatne – przypominam, że to tylko smartwatch. Wśród tych funkcji znajduje się: ocena ryzyka nadciśnienia, średni przebieg ciśnienia w ciągu dnia, temperatura skóry, EKG, ocena elastyczności naczyń krwionośnych, monitorowanie tlenu we krwi, 24-godzinny trend tętna, tętno spoczynkowe, średnie tętno podczas chodzenia, tętno podczas snu, alerty dotyczące wysokiego/niskiego tętna i nieregularnego tętna, HRV, ocena jakości snu i ryzyka wystąpienia bezdechu sennego. Smartwatch ocenia też stan fizyczny i psychiczny oraz monitoruje poziom stresu w ciągu dnia.

Warto jeszcze wiedzieć, że Oppo Watch X3 to również trener AI, Bluetooth 5.2, NFC, wsparcie dla eSIM i LTE oraz wbudowany głośnik. To wszystko działa pod kontrolą ColorOS Watch 16.0. Wymiary koperty wynoszą 47,40×47,40×11,0 mm (nie licząc wystającego czujnika na spodzie), a waga to 43 g bez paska.

Oppo Watch X3 – cena i dostępność

Smartwatch zadebiutował w Chinach. W wersji Gravity Black kosztuje 2599 juanów (równowartość około 1381 złotych), a dwa pozostałe warianty – Global Star Orange i Infinite Titanium – zostały wycenione na 2799 juanów (około 1487 złotych). Szczegóły na temat globalnej premiery nie są jeszcze znane.