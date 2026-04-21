Allegro rzuca rękawicę Vinted? Tak prosto jeszcze nie było

Masz w planach decluttering? Już nie tylko na Vinted wystawianie i sprzedawanie, a potem nadawanie przesyłek, będzie tak banalne. Allegro właśnie uprościło swoją usługę.

Allegro Lokalnie zmienia się na lepsze – teraz nadasz paczkę naprawdę łatwo

Sprzedawanie rzeczy w sieci jest już niemalże tak popularne, jak ich kupowanie. Wystawianie własnych przedmiotów to nie tylko odciążenie dla budżetu, ale często też ekologiczne wyjście. Niewątpliwie jedną z najpopularniejszych platform do sprzedaży rzeczy używanych lub nowych, ale jednak nam niepotrzebnych, jest Vinted. Choć od razu warto przypomnieć, że również Ikea stworzyła serwis do sprzedaży używanych mebli (i nie tylko).

Do dyspozycji Polaków jest też serwis Allegro Lokalnie, który jednak dotychczas był dość średnią alternatywą np. dla Vinted. Sprzedaż rzeczy za pośrednictwem tej platformy bywała problematyczna i – jak to ujęło Allegro – wiązało się z dodatkowymi niedogodnościami, w tym umawianiem odbioru, drukowaniem etykiet czy koniecznością wyboru konkretnego automatu z wyprzedzeniem.

Wygląda jednak na to, że Allegro Lokalnie zmieni się nie do poznania. Na platformę wdrażana jest usługa Allegro Delivery, umożliwiająca proste nadawanie przesyłek pomiędzy użytkownikami.

Paczka Allegro Lokalnie z nadaniem w dowolnym Allegro One Box

Od teraz, gdy wystawiony przez Ciebie produkt zostanie sprzedany, a kupujący opłaci przesyłkę, możesz bez wcześniejszego wskazywania miejsca nadania oraz drukowania etykiety udać się do dowolnego automatu One Box. Następnie konieczne jest otwarcie aplikacji i przejście do sekcji Zamówienia od kupujących. Po wybraniu właściwego zamówienia należy zdecydować się na rozmiar paczki, sprawdzić dane i je potwierdzić. Ostatnim krokiem jest już wpisanie indywidualnego kodu z aplikacji na ekranie maszyny oraz umieszczenie paczki we właściwej skrytce.

Nadawanie paczki Allegro Lokalnie przez One Box (źródło: Allegro)

Po nadaniu przesyłki możesz stale śledzić jej podróż w aplikacji. Warto wspomnieć, że kod jest ważny przez 14 dni od chwili wygenerowania. Dodatkowo metoda dostawy za pośrednictwem Allegro Delivery jest bezpłatna, jeśli zarówno kupujący, jak i sprzedający posiadają wykupiony pakiet Smart!.

Jak deklaruje Allegro, łącznie do Twojej dyspozycji jest już ponad 8 tysięcy automatów paczkowych One Box.