Sony zamyka kolejny rozdział. Wcześniej na podobny krok zdecydowało się Apple

Sony opublikowało istotną wiadomość dla swoich klientów. Firma wyłącza jedną ze swoich aplikacji, ale nie pozostawia użytkowników samym sobie.

Sony wyciąga wtyczkę – ta aplikacja wkrótce przestanie działać

Japoński producent elektroniki opublikował oficjalne oświadczenie dotyczące jednej ze swoich usług. Firma ogłosiła, że aplikacja Support by Sony zostanie wyłączona pod koniec lutego 2027 roku. Aplikacji nie będzie można pobierać ze sklepów Google Play ani App Store. Gdy usługa zostanie wyłączona, obecni użytkownicy po uruchomieniu aplikacji zobaczą komunikat informujący o jej wycofaniu.

Warto przypomnieć, że w aplikacji Support by Sony można wyszukiwać informacje na temat produktów Sony, a także otrzymywać powiadomienia o produktach. Powiadomienia te obejmują m.in. istotne nowości, aktualizacje oprogramowania i oprogramowania sprzętowego oraz przewodniki.

Aplikacja Support by Sony (źródło: Sklep Google Play)

Na podobny krok zdecydował się producent iPhone’ów w przypadku oficjalnego serwisu Apple Support Community. Forum jest obecnie dostępne wyłącznie do odczytu i zostanie całkowicie zamknięte 20 listopada 2026 roku. Warto dodać, że Apple Support Community ma za sobą 28 lat działalności.

Aplikacje Sony, które mogą przydać się użytkownikom sprzętów japońskiej marki

Japoński gigant technologiczny podkreśla, iż klienci nadal będą mogli otrzymać pomoc za pośrednictwem innych istniejących aplikacji firmy, witryn pomocy technicznej lub kanałów Sony Support w serwisie YouTube.

Deklaruje też, że – mimo wycofania aplikacji Support by Sony – klienci nadal będą mogli uzyskać wsparcie w procesie konfiguracji urządzeń, informacje o aktualizacjach oprogramowania układowego, dostęp do Przewodników pomocniczych oraz treści dotyczących rozwiązywania problemów.

Firma zaznacza, że klienci mogą szukać pomocy w różnych aplikacjach (w zależności od posiadanego sprzętu), w tym w:

Sony | Sound Connect – do sterowania i pomocy dla zgodnych urządzeń audio, w tym słuchawek i głośników,

Bravia Connect – do konfiguracji, sterowania i pomocy dla zgodnych telewizorów Bravia oraz soundbarów,

Sony Creators’ App – do fotografowania z użyciem połączenia i pomocy dla zgodnych aparatów marki.

W komunikacie wspomniano też, iż treści dotyczące produktów i wiadomości, które wcześniej były publikowane w aplikacji Support by Sony, nie będą już dostępne. Sony zakończyło swój komunikat podziękowaniami dla użytkowników aplikacji. Producent dodał: cieszymy się, że Support by Sony stało się częścią Waszych doświadczeń z produktami Sony.